Dolomiti Energia Trentino, Umana Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna: saranno tre le squadre italiane a partecipare alla prossima stagione di Eurocup, una in meno rispetto al recente passato con l'addio alla Germani Brescia. ECA ha ufficializzato le 20 formazioni ai blocchi di partenza della coppa con nuovo formato, ridotto rispetto alle tradizionali 24: 16 sono confermate dalla scorsa stagione, cui si aggiungono Valencia (retrocessa dall'Eurolega per aver mancato la qualificazione ai playoff con licenza annuale), Slask Wroclaw (Polonia), Turk Telekom Ankara (Turchia) e Hamburg Towers (Germania).

L'Eurocup 2021-22 si disputerà con una formula nuova: le 20 formazioni partecipanti saranno suddivise in due gironi da 10, con sorteggio effettuato per fasce di merito a seconda dei risultati ottenuti in Europa nelle ultime tre stagioni. Bologna è in fascia 5, Trento in fascia 6 e Venezia in fascia 10.

Questo l'elenco completo delle squadre al via:

Boulogne Metropolitans 92 (Francia)

Buducnost Voli Podgorica (Montenegro)

Cedevita Olimpia Lubiana (Slovenia)

Dolomiti Energia Trento (Italia)

Frutti Extra Bursaspor (Turchia)

Hamburg Towers (Germania)

Herbalife Gran Canaria (Spagna)

JL Bourg En Bresse (Francia)

Joventut Badalona (Spagna)

Lietkabelis Panevezys (Lettonia)

Lokomotiv Kuban (Russia)

Morabanc Andorra (Spagna)

Partizan NIS Belgrado (Serbia)

Promitheas Patrasso (Grecia)

Ratiopharm Ulm (Gremania)

Slask Wroclaw (Polonia)

Turk Telekom Ankara (Turchia)

Umana Reyer Venezia (Italia)

Valencia Basket (Spagna)

Virtus Segafredo Bologna (Italia)

