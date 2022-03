In programma originariamente mercoledì 19 gennaio ma rinviata a causa del Covid, si recupera giovedì 3 marzo alla Segafredo Arena la sfida tra, valida per il, quella che doveva essere la prima giornata del ritorno nel gruppo B. Dopo la Coppa Italia e la finestra dedicata alle nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali del 2023 , i giocatori sono tornati agli ordini diper preparare questo impegno, il primo di una settimana che si chiuderà con l'impegno di campionato, sempre in casa, contro la(domenica sera alle 20). Una sfida molto delicata e da non fallire per la, al momento quinta nel girone alle spalle dellacon un record di 6-6 e reduce da tre sconfitte di fila (4 ko nelle ultime 5), l'ultima a La Fonteta contro Valencia prima della pausa

Ladeve fare risultato anche per cancellare la brutta sconfitta nella semifinale di Pesaro contro Tortona , un ko che ha alzato i toni da parte della dirigenza verso squadra e coaching staff: ora che il gruppo è tornato al completo, con anche i rientri di, ladeve cambiare marcia anche perchè l'Eurocup resta l'unica strada percorribile per arrivare nell'agognata. Dall'altra parte c'è unche è al momento nono in classifica ma sempre in corsa per strappare un posto playoff: i turchi hanno un record di 4-7 ma hanno vinto l'ultimo incontro in casa colche ha permesso di interrompere una striscia di tre ko. All'andata, la prima stagionale di Eurocup, la Virtus si impose nettamente 101-83 in Turchia : rispetto a quel match il Bursaspor non ha più, passato al, però ci sono elementi importanti comee gli ex "italiani", visti rispettivamente a Cantù e Reggio Emilia.