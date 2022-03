Segafredo Virtus Bologna ospita il Cedevita Olimpia Lubiana nel Round 15 del gruppo B di Eurocup, mercoledì alle ore 20.30. I campioni d'Italia in carica, senza il capitano Marco Belinelli, infortunato, e senza coach Sergio Scariolo, a casa col Covid, si trovano al quarto posto con un record di 8-6 alla pari del Buducnost ma vogliono risalire la classifica in vista dei playoff e puntano al tris contro la formazione slovena, sconfitta all'andata all'Arena Stozice per 104-101 con 21 punti di Belinelli, 19 con 9 assist di Teodosic e 17 di Jaiteh. Rispetto a quella gara Bologna potrà contare su Daniel Hackett e Toko Shengelia, quest'ultimo pronto per il debutto. Reduce dal bellissimo derby vinto al PalaDozza contro la Fortitudo dal successo al Taliercio di mercoledì scorso con la Reyer Venezia , laospita ilnel Round 15 del gruppo B di Eurocup, mercoledì alle ore 20.30. I campioni d'Italia in carica, senza il capitano Marco Belinelli, infortunato, e senza coach, a casa col, si trovano al quarto posto con un record di 8-6 alla pari delma vogliono risalire la classifica in vista dei playoff e puntano al tris contro la formazione slovena, sconfitta all'andata all'Arena Stozice percon 21 punti di, 19 con 9 assist die 17 di. Rispetto a quella gara Bologna potrà contare su

Non sarà però facile visto che il Cedevita è la squadra più in forma del girone, ha vinto le ultime quattro partite ed è in piena corsa per un posto nei playoff con un bilancio di 7-7, appena dietro a Venezia e alla stessa Virtus. Si aggrappa al duo di guardie americane Pullen e Ferrell (il migliore dei suoi con 16 punti e 5 assist di media), ai lunghi Omic e Auguste, e al comparto di giocatori locali che vanta Blazic e Muric, più Zoran Dragic, arrivato a stagione in corsa dopo la breve esperienza allo Zalgiris Kaunas in Eurolega. Sarà il quarto confronto in due stagioni filate tra le due squadre: la Segafredo ha vinto nei tre precedenti, compreso quello in casa del 13 gennaio 2021 per 90-76 con 25 punti di Belinelli, 22 con 9 rimbalzi di Vince Hunter e 13 della coppia Weems-Teodosic.

Highlights: Fortitudo Bologna-Virtus Bologna 82-85

Virtus Segafredo Bologna-Cedevita Olimpia Lubiana in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà tramessa in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204) e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports.

Ultimi 5 risultati di Virtus Bologna

Fortitudo Bologna-Virtus Bologna 82-85 (campionato)

Venezia-Virtus Bologna 72-83 (EuroCup)

Virtus Bologna-Napoli 86-75 (campionato)

Virtus Bologna-Bursaspor 98-94(EuroCup)

Tortona-Virtus Bologna 94-82 (Coppa Italia)

Ultimi 5 risultati di Cedevita Olimpia Lubiana

Cedevita-Sencur 64-70 (campionato)

Cedevita-Mega Basket 92-81 (ABA Liga)

Cedevita-Promitheas 98-84(EuroCup)

Cedevita-Buducnost 92-78(EuroCup)

Mornar Bar-Cedevita 79-101 (ABA Liga)

Virtus Segafredo Bologna-Cedevita Olimpia Lubiana: informazioni utili

Data, luogo e ora: mercoledì 16 marzo alla Segafredo Arena (Bologna) alle ore 20.30.

