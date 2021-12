Ci si avvicina al giro di boa della prima fase diche arriva alcon la sfida dell'Arena tra. La squadra diviene da sei successi consecutivi tra tutte le competizioni ( l'ultimo in campionato con Cremona ) e ha l'obiettivo di proseguire nonostante i tanti infortuni : la sfida coi greci arriva nella settimana del derby con la, in programma domenica alle 17.30. Prima però bisogna superare ilper conquistare la quinta vittoria stagionale e dare continuità dopo quelle con Venezia e a Lubiana col Cedevita Olimpia . La formazione di Patrasso, allenata da, ha un record opposto rispetto alla Virtus, 2-4, e ha perso nettamente l'ultima gara in casa col: i pericoli sono gli esterni, visto alla Virtus nel 2014-15, e i lunghi, fratello del milanese Jerian e di Jerami, stella dei Pistons in NBA, e, lui pure con un passato italiano fra Brescia, Caserta, Roma e Fortitudo Bologna; per quanto concerne i greci attenzione al veteranoe al classe 2001, ala da 11 punti e 7 rimbalzi di media col 52% da tre.