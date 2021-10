Dopo il successo dell'esordio in Turchia sul campo del Bursaspor , laè pronta per fare il suo debutto casalingo inal PalaDozza: mercoledì sera alle 20.30 la formazione allenata daospiterà i tedeschi delallenati dall'ex playmaker sloveno, visto da giocatore anche in Italia e con importanti trascorsi in Eurolega. Ulm ha perso la prima partita in casa contro ildell'ex milaneseper, un match in cui non sono bastati i 17 punti di, i 14 dell'ex pesaresee i 12 del brasiliano, pivot ex Chicago Bulls. La squadra disi è poi rifatta in Bundesliga vincendoin trasferta contro ilmentre ladomenica è incappata nel primo stop stagionale, a Napoli, perdendo 92-89 contro la Gevi