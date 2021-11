La Virtus Segafredo Arena all'interno della Fiera di Bologna apre per la prima volte le porte in questa stagione per il derby europeo fra lae l', valido per la quinta giornata del girone B di Eurocup. Le due squadre arrivano a questo appuntamento - martedì 16 novembre alle 20.30 - con lo stesso bilancio, 2 vinte e 2 perse, ma con percorsi differenti: laha vinto le prime due gare e poi ha perso i due successivi big match a Podgorica col Buducnost e in casa con Valencia, dove si è fatta rimontare 21 punti di margine ; laha vinto all'esordio a Bourg, poi ha perso contro il Bursaspor e sul campo di Ulm dilapidando un buon margine, e infine ha centrato un bel successo interno col Buducnost , fin lì imbattuto. Entrambe giocheranno col morale alto dopo la vittoria nell'ultimo turno in campionato, la Virtus per 103-74 a Brescia , pure con, e l'Umana Reyer al PalaDozza con la Fortitudo . Questo sarà il terzo scontro stagionale fra le squadre dopo la semifinale di Supercoppa e il match di campionato al Taliercio, entrambi vinti dalla truppa di Sergio Scariolo.