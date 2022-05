17-25 al 9' - I cambi apportati da Scariolo pagano dividendi: parziale impressionante di 14-1 con 6 punti di Belinelli (tripla e 2+1, ndr) e 4 del grande ex Shengelia infiammano il pubblico di fede bianconera presente a La Fonteta.

16-11 al 6' - Prova un mini allungo Valencia: i canestri di Lopez-Arostegui e la fisicità di Rivero sotto canestro permettono ai padroni di casa di impattare, poi Tobey e una bomba del già citato Lopez-Arostegui lanciano i Taronja.

4-8 al 3' - Buon inizio della Virtus che non risente dell'ambiente bollente e tutto arancione a favore di Valencia: già due canestri per Kyle Weems, uno a testa per Hackett e Hervey.

Inizia la partita a Valencia: padroni di casa con in quintetto Pradilla, Lopez-Arostegui, Hermannsson, Rivero e Tobey. La Virtus risponde con Teodosic, Hackett, Weems, Hervey e Jaiteh.

Squadre in campo per gli ultimi dettagli nel riscaldamento. Divisa arancione, anzi Taronja per Valencia, completo nero per la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo, ct della Spagna.

A La Fonteta va in scena la semifinale tra Valencia e Virtus Segafredo Bologna: chi vince, affronterà in finale di Eurocup mercoledì 11 maggio i turchi del Bursaspor che hanno vinto in trasferta, ancora, per 85-68 contro Andorra. Per la classifica della prima fase, chi si impone tra Valencia e Virtus avrà la finale in casa.

Per la Virtus il confronto con Valencia non promette bene perchè ha perso i due precedenti scontri stagionali: sconfitta 97-96 al PalaDozza il 10 novembre 2021 nonostante 30 punti di Kyle Weems e 18 con 9 assist di Teodosic, e altro ko per 83-77 a La Fonteta il 9 febbraio sprecando un +11 a fine terzo periodo (17 punti di Weems e 10 di Sampson e Belinelli). Va detto però che questa Virtus è profondamente cambiata vista la crescita di Jaiteh e Cordinier, e soprattutto gli innesti di Daniel Hackett e Toko Shengelia, quest'ultimo indeciso fino alla fine tra Valencia e la Virtus.

A livello di Eurocup, Valencia arriva qui grazie al successo nei quarti sul Boulogne Metropolitans per 98-85 mentre la Virtus ha dovuto soffrire per avere la meglio di un coriaceo Ulm, 83-77, guidata da un maestoso Mam Jaiteh in un PalaDozza traboccante di tifosi. A La Fonteta la Virtus si presenterà al completo mentre Valencia non avrà Klemen Prepelic, l'uomo dei tiri importanti nei finali involata, che ha chiuso la stagione per infortunio.

Per il blasone delle due squadre, si annuncia una sfida di alto livello quella che mette in palio un posto per la finalissima di mercoledì 11 maggio, di conseguenza il pass per l'Eurolega 2022-23. Entrambe le squadre si presentano forti di una vittoria in campionato: 91-86 per i Taronja contro Andorra, 113-76 per la Segafredo in casa di Treviso che ha regalato alla squadra di Sergio Scariolo la certezza del primo posto in regular season con ancora due gare da disputare.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Valencia-Segafredo Virtus Bologna, sfida valida per la semifinale playoff per la squadra di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

