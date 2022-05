25-12 A FINE PRIMO QUARTO - Finale di periodo tutto di Belinelli: due liberi e poi una tripla delle sue a far esplodere la Segafredo Arena. La squadra di Scariolo sta letteralmente dominando, avanti di 13 punti, più che doppiati i turchi: sono 7 i punti del capitano, uniti agli 8 di Teodosic in avvio. Per i turchi 3 a testi di Omer Al e Needham, poco altro.

20-12 all'8' - Troppo facile il canestro in rovesciata di Belinelli da sotto su assist di Pajola, coach Alimpijevic non ci sta e chiama timoeut. Il Bursaspor è comunque in partita grazie alla tripla di Omer Al e ai liberi di Andrews. Intanto Scariolo ha già svuotato la panchina: dentro anche Cordinier, Hervey e Sampson, oltre ai citati Beli e Pajola.

14-7 al 4' - La Virtus va sotto da Jaiteh che si fa largo fra tre avversari e appoggia il canestro del +4, subito dopo è Weems che fa esplodere l'arena con la tripla del +7 che doppia i turchi. Inizio clamoroso soprattutto di Teodosic, già a quota 8 punti.

3-0 al 1' - Si parte alla Segafredo Arena! Il primo canestro del match è una tripla di Milos Teodosic che fa esplodere il tifo bianconero.

I due quintetti: Virtus con Hackett, Teodosic, Weems, Shengelia e Jaiteh, in divisa nera. Completo bianco per il Bursaspor che parte con Needham, Andrews, Bitim, Dudzinski e Hayes.

Pubblico delle grandissime occasioni alla Segafredo Arena, esaurita e traboccante per la finalissima di Eurocup tra la Virtus Bologna e i turchi del Bursaspor. In palio il titolo e un posto nella prossima Eurolega.

Le squadre si sono già affrontate due volte in regular season, con due vittorie della Segafredo: 101-83 in Turchia nella gara che ha aperto la stagione, e poi 98-94 a Bologna con 23 punti di Jaiteh, 13 assist di Teodosic, e 37 punti di Andrews per i turchi. Le formazioni adesso sono diverse, il Bursaspor ha aggiunto Holland, la Virtus ha inserito Hackett e Shengelia, ma la sfida rimane comunque incerta, anche se si gioca a Bologna e pur se la Segafredo, per blasone ed esperienza, potrebbe avere i galloni di favorita.

Di fronte alla Virtus ci sarà una vera e propria mina vagante, quel Bursaspor che ha chiuso la regular season al settimo posto nel gruppo B, quello della Virtus, ma che poi nei playoff ha sempre ribaltato il pronostico vincendo in trasferta e su campi non difficili, di più: i turchi, che hanno nel terzetto americano composto da Needham, da Andrews e dall'ultimo innesto Holland il loro punto di forza (tutti oltre il 40% da tre), assieme al timoniere Dejan Alimpijevic, eletto coach dell'anno, hanno vinto nell'ordine a Belgrado col Partizan, a Lubiana col Cedevita Olimpia, e infine ad Andorra col MoraBanc, conquistando con merito il diritto a giocarsi il titolo.

Atto conclusivo dunque, con in palio il pass per l'Eurolega 2022-23, salvo concessione di wild card. Alla Segafredo Arena la Virtus Bologna sfida il Frutti Extra Bursaspor e proverà a diventare la prima italiana a conquistare il trofeo, oltre che a centrare il secondo titolo continentale dopo la Champions League Fiba del 2019 ad Anversa. La squadra di Sergio Scariolo si presenterà al completo, pur se Teodosic e Sampson non saranno al 100%, forte del primo posto in regular season in campionato con 52 punti (26 vittorie su 30 gare) e di una striscia in coppa che nei playoff ha eliminatao Lietkabelis, Ulm e Valencia, piegata sul parquet amico de La Fonteta.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Segafredo Virtus Bologna-Frutti Extra Bursaspor, la finalissima di Eurocup 2021-22 per la squadra di coach Sergio Scariolo.

