52-50 al 28' - Sbanda pericolosamente la Virtus e il Lietkabelis arriva fino a -2. Dopo il canestro di Weems che riporta a +7 sul 52-45, altro 5-0 dei lituani firmato tutto dall'ex Trento Radicevic. La Segafredo continua a litigare col tiro da tre, 3 su 15 contro l'8 su 16 degli avversari.

50-41 al 25' - Ancora una volta si è fermata la Virtus dopo essere arrivata a +14 sul 48-34. Il Lietkabelis rialza la fisicità e sfrutta il calo difensivo della Segafredo per andare a segno con la tripla di Giedraitis e col layup di Kalaitzakis in taglio. Scariolo chiama timeout per parlarci sopra.

46-34 al 22' - Riparte fortissimo la Virtus nella ripresa: subito 7-0 con tripla di Hackett, tap-in di Jaiteh su errore di Shengelia e canestro in contropiede di Toko, e massimo vantaggio sul +12 per la squadra di Scariolo.

LE STATISTICHE DEL PRIMO TEMPO - La squadra di Scariolo tira decisamente meglio da due, 62% contro 40%, ma peggio da tre, 2 su 9 contro il 6 su 12 del Lietkabelis, e soprattutto sta tirando male i liberi, 7 su 12 (zero tentativi per i lituani). Equilibrio a rimbalzo, 18 a 17, e nelle palle perse, 8 a 10, ma la Virtus ha già 13 assist contro i 7 dei lituani, e pure avanti 7-2 nei recuperi.

39-34 A FINE SECONDO QUARTO - La Virtus Bologna va a fiammate ma è comunque davanti all'intervallo grazie alla prodezza a fil di sirena di Milos Teodosic, una tripla in terzo tempo spostandosi di lato verso sinistra, una perla! La Segafredo tocca anche il +10 sul 30-20 ma il Lietkabelis rimonta fino al -1 (31-30). Resiste l'equilibrio, i lituani venderanno cara la pelle. Per Bologna bene Sampson, 9 punti, mentre Jaiteh e Weems ne aggiungono 8 a testa. Nel Lietkabelis 9 con tre triple di Orelik e 6 ciascuno di Maldunas e Gagic.

36-30 - Ora è Canak a dover chiamare il timeout dopo il 5-0 della Virtus: gioco da tre punti di Jaiteh e poi gran schiacciata di Weems su rimessa dal fondo di Teodosic. Tutto troppo facile per la Segafredo, inaccettabile per il Lietkabelis.

31-30 al 17' - Bella risposta del Lietkabelis che sfrutta il momento di difficoltà offensiva della Virtus per risalire la china. Il -1 è firmato dalle triple di Kalaitzakis e Orelik, il secondo bersaglio da fuori dell'ex veneziano, e dal movimento vicino al ferro di Gagic.

30-20 al 15' - Sempre Sampson protagonista e ancora a segno con la schiacciata in contropiede dopo un bel movimento. E' il canestro del +10, massimo vantaggio, a seguire i tre liberi realizzati da capitan Belinelli. Per il Lietkabeli si iscrivono a referto anche Maldunas e Zemaitis.

23-16 al 12' - Ottima prova di JaKarr Sampson che inizia il secondo periodo con un gioco da tre punti volando a rimbalzo su errore di Belinelli, e poi col jumper dal mezzo angolo su bell'invito di Mannion. Per i lituani sempre grosse difficoltà a costruire gioco e canestri.

18-14 A FINE PRIMO QUARTO - Gara apertissima dopo i primi 10', col Lietkabelis che è a -4 grazie al canestro allo scadere da metà campo di Lipkevicius. I lituani sono a contatto nonostante le difficoltà (16% da tre) e al netto di una Virtus a tratti devastante, soprattutto in difesa: per il momento a brillare è soprattutto Kyle Weems, autore di 6 punti, Shengelia e Jaiteh ne aggiungono 4 a testa.

18-11 all'8' - Giro di cambi per le due squadre, nella Virtus in campo Pajola, Belinelli, Mannion, Hervey e Sampson. Proprio quest'ultimo è protagonista della gran schiacciata a due mani sull'assist di Weems. Il Lietkabelis invece continua a faticare in attaccare, l'ultimo canestro è una tripla un po' fortunosa di Orelik.

16-8 al 5' - Devastante parziale Virtus che arriva a 14-0 e obbliga Canak al timeout. Tremendo Weems con tripla e gioco da tre punti, poi è Jaiteh a segnare sull'assist di Shengelia per il 16-8. Dopo l'approccio sofr, la squadra di Scariolo ha cambiato marcia, e si è visto.

8-8 al 3' - La Segafredo vuole alzare il ritmo e correre! Dopo l'8-2 dei lituani con due triple, la squadra di Scariolo risponde con Hackett, due liberi di Teodosic e con Jaiteh che realizza di tocco dal centro dell'area.

Inizia la sfida con in palio i quarti di Eurocup: il primo canestro della Virtus è di Shengelia per il 2-3.

I due allenatore hanno deciso i due quintetti: Scariolo lancia la Virtus con Hacket, Teodosic, Weems, Shengelia e Jaiteh, col serbo di nuovo titolare visto l'infortunio di Isaia Cordinier. I lituani di coach Canak iniziano con Zemaitis, Lipkevicius, il greco Kalaitzakis, l'ex veneziano Orelik e il centro Gagic.

Tra le prime gare degli ottavi di finale di Eurocup giocate ieri, martedì, spicca il successo a sorpresa del ratiopharm Ulm per 79-73 in casa della Jovetut Badalona, un "upset" difficile da pronosticare. I tedeschi, guidati da 21 punti di Blossomgame, sfideranno la vincente tra Virtus Bologna e Lietkabelis: in casa di successo, la Segafredo giocherebbe anche i quarti in casa in virtù della miglior classifica rispetto a Ulm.

Il 20 aprile è una data importante nella storia della Virtus: nel 1999 le VuNere conquistarono la finale di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas (poi persa) grazie alla vittoria per 62-57 contro la Fortitudo targata Teamsystem ll'Olympiahalle di Monaco di Baviera, il primo derby di Bologna della storia all'estero.

Sarà il terzo confronto fra Virtus Bologna e Lietkabelis: si sono già affrontate nell'autunno 2020, nella prima fase di Eurocup. Due successi per la Segafredo, 76-61 in Lituania con 19 punti di Awudu Abass, e 82-73 a Bologna con 14 di Weems e 11 a testa di Ricci e Tessitori.

Il Lietkabelis non è da sottovalutare nonostante sia l'unica squadra senza americani nel roster: la formazione di Nenad Canak ha chiuso la prima fase al quinto posto nel girone A al quinto posto con 9 vinte e 7 perse, con due ko nelle ultime tre uscite. I giocatori cui fare attenzione sono l'ex Venezia Orelik (15.6 punti di media) e l'ala greca Kalaitzakis (13.3), in generale sono una formazione pericolosa al tiro da tre (53% di media nelle vittorie, con anche prove da 19 bombe segnate).

La squadra di Sergio Scariolo, prima in campionato e quarta nel girone B dopo la prima fase, è una delle favorite al successo finale visto un roster lunghissimo che da poche settimane ha aggiunto anche Hackett e Shengelia, per cui non sono permessi errori, almeno in questa prima partita, l'unica che verrà giocata sul parquet amico. La Virtus ha vinto 9 gare di fila tra Serie A e Eurocup, recupera capitan Belinelli mentre non dovrebbe avere Cordinier, uno dei migliori dell'ultimo periodo a causa del problema alla spalla rimediato contro Trento.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Segafredo Virtus Bologna-Lietkabelis, sfida valida per gli ottavi di finale playoff per la squadra di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

