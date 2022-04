12-9 al 4' - Partita che è iniziata a ritmo altissimo nella bolgia del PalaDozza. Per la Virtus 4 punti a testa per Weems, Jaiteh e Shengelia, Ulm rimane in scia e risponde colpo su colpo con Christon e Blossomgame. L'ultimo canestro è pregevole con la schiacciata di Weems che taglia backdoor e riceve il cioccolatino di Teodosic.

Iniziata la partita! Il primo canestro è di Weems per la Virtus, risponde Christon per Ulm.

Questo il quintetto scelto dalla Segafredo: Hackett, Teodosic, Weems, Shengelia e Jaiteh, devastante venerdì scorso in campionato contro Tortona. Per il ratiopharm partono Christon, Klepeisz, Thornwell, Blossomgame e Bretzel. I tedeschi non hanno il centro brasiliano Cristiano Felicio, che ha chiuso la stagione per infortunio.

Stante la Fiera occupata, la Virtus torna in un PalaDozza pieno per la sfida dei quarti di finale contro il ratiopharm Ulm. Coach Sergio Scariolo ritrova Isaia Cordinier ma dovrà fare a meno di Amar Alibegovic, infortunatosi alla caviglia durante l'allenamento del 25 aprile.

Sarà il quinto confronto tra Virtus Bologna e ratiopharm Ulm dal 2019 e i bianconeri conducono per 3-1. Si sono già affrontate in questa stagione di Eurocup e ha sempre prevalso il fattore campo: 87-76 per la Segafredo al PalaDozza, 84-68 in Germania. Due gare in cui la squadra di Scariolo ha tirato malissimo da tre punti, 11 su 50 complessivo, nemmeno troppo bene ai liberi, 18 su 27, 67%, e ha sofferto a rimbalzo, 46.5 contro 34.5 in favore di Ulm.

Il ratiopharm di Jaka Lakovic è squadra molto pericolosa che la Segafredo ha già affrontato due volte quest'anno e che ha sorpreso tutti vincendo in casa della Joventut Badalona negli ottavi di finale per 79-73 con 21 punti a testa di Semaj Christon e Jaron Blossomgame, e 12 ciascuno di Thornwell e Herkenhoff. I tedeschi sono formazione fisica, atletica, con un nucleo di americani di sicuro valore, la fisicità di Jallow e il talento cristallino del montenegrino Fedor Zugic, materiale da Draft NBA.

Un'altra partita dentro-fuori per la squadra di Sergio Scariolo che, dopo aver eliminato il Lietkabelis negli ottavi, ha tutta l'intenzione di proseguire il proprio cammino in coppa che porta ad un posto per l'Eurolega 2022-23. La Virtus cavalca una striscia di 11 vittorie in fila in tutte le competizioni e in campionato ha eguagliato la serie di Brescia di 14 successi consecutivi, l'ultimo in casa contro Tortona.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Segafredo Virtus Bologna-ratiopharm Ulm, sfida valida per i quarti di finale playoff per la squadra di coach Sergio Scariolo nella stagione di Eurocup 2021-22.

