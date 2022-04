Virtus Segafredo Bologna-Lietkabelis Panevezys 75-67

Non è stato semplice, per nulla, ma la Virtus Bologna supera 75-67 il Lietkabelis alla Segafredo Arena e stacca il pass per i quarti di finale di Eurocup dove sfiderà i tedeschi del ratiopharm Ulm (martedì 26 o mercoledì 27 aprile), formazione già affrontata nella prima fase e capace di vincere in casa di Badalona. In questo torneo a gara secca, una sorta di "March Madness" NCAA in versione europea e traslata in aprile, la Virtus salva la pelle, evitando di fare la fine della già citata Badalona e del Partizan Belgrado di Zelimir Obradovic, battuto 103-95 in casa in overtime dal Bursaspor e quindi eliminato.

Ad

EuroCup Rivivi Virtus Bologna-Lietkabelis in LIVE-Blogging 3 ORE FA

La squadra di Sergio Scariolo rimane sempre in controllo del match, toccando anche il +14, ma serve uno sforzo massimo, soprattutto di nervi, per piegare la compagine lituana, unica squadra senza americani ma non per questo più abbordabile. Il migliore è Mam Jaiteh con 20 punti, seguito da Weems con 13 e da Sampson con 11, Shengelia chiude con 7 punti e 8 assist mentre Hackett si ferma a 6. La Virtus ha 22 assist e 14 rubate, limita a 16 le perse contro le 22 del Lietkabelis, ma tira malissimo da tre, 4 su 19, e pure ai liberi, 13 su 21. I lituani tirano meglio da fuori, 11 su 24, ma si fermano al 38% da due e hanno 12 punti a testa da Orelik e Radicevic, davvero poco.

Il quadro dei quarti di finale (26-27 aprile)

Virtus Bologna (4B) vs Ratiopharm Ulm (8B)

Valencia Basket (2B) vs Boulogne Metropolitans 92 (3A)

Gran Canaria (1B) vs MoraBanc Andorra (4A)

Cedevita Olimpija Lubiana (3B) vs Frutti Extra Bursaspor (7B)

La partita

La partita della Segafredo Arena vede la Virtus approcciare non bene e finire sotto 8-2, poi arriva una reazione veemente, 14-0 con 6 punti di Weems, e il vantaggio 18-14 alla prima pausa, con Lipkevicius che segna da metà campo allo scadere per tenere a galla un Lietkabelis un po' appannato. Nel secondo periodo la Segafredo vola a +10 sul 30-20 grazie all'ottimo impatto di Sampson e tre liberi di capitan Belinelli, però a quel punto la difesa cala, i lituani ne approfittano e tornano a -1 sul 31-30 con le triple di Kalaitzakis e Orelik. Prima dell'intervallo c'è un nuovo break bolognese con Jaiteh e Weems, e alla pausa lungo è 39-34Virtus, con Teodosic che si inventa una clamorosa bomba in terzo proprio sulla sirena.

Nella ripresa la musica non cambia, la Segafredo riparte forte, tocca il +10 con bomba di Hackett e canestri di Jaiteh e Shengelia, e poi arriva al massimo vantaggio di +14 sul 48-34. Si va avanti a fiammate, il Lietkabelis sfrutta ogni passaggio a vuoto difensivo della Virtus e risponde, chiudendo il divario. La squadra di Canak prima fa -5 con Giedraitis e Kalaitzakis, poi risale fino a -2 con una bomba di Lipkevicius (52-50), e al 30' è 56-52, con Bologna che litiga pericolosamente dall'arco (3 su 15 contro l'8 su 16 dei lituani).

Il match si decide quindi nel quarto periodo. Lipkevicius riporta il Lietkabelis a -1 con una bomba (56-55), Belinelli risponde con due canestri fondamentali per il nuovo +5 e poi, dopo aver scollinato la metà del periodo, torna a farsi vedere Kyle Weems che insacca dall'angolo una tripla siderale per il +9. A dare lo strappo decisivo ci pensano Hackett e Jaiteh con 5 punti filati per restare a +9 sul 71-62 a circa un minuto e mezzo dalla fine, un margine che il Lietkabelis non rimonta più e quindi per la Virtus è festa, almeno per una notte.

Virtus Bologna : Tessitori, Mannion, Belinelli 8, Pajola, Alibegovic, Hervey 5, Jaiteh 20, Shengelia 7, Hackett 6, Sampson 11, Weems 13, Teodosic 5. All. Scariolo.

: Tessitori, Mannion, Belinelli 8, Pajola, Alibegovic, Hervey 5, Jaiteh 20, Shengelia 7, Hackett 6, Sampson 11, Weems 13, Teodosic 5. All. Scariolo. Lietkabelis: Vaiciunas ne, Radicevic 12, Kalaitzakis 12, K. Giedraitis ne, Lipkevicius 8, Maldunas 10, Zemaitis 5, Berzins, Orelik 12, Vasiliauskas ne, D. Giedraitis 5, Gagic 7. All. Canak.

* * *

Attacco e difesa: Kyle Weems è l'MVP dell'anno solare

EuroCup Virtus Bologna-Lietkabelis e Metropolitans-Venezia ai playoff 06/04/2022 A 21:46