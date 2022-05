Un altro tassello, ma non è ancora stato fatto nulla. Coachè ovviamente soddisfatto per la vittoria della sua Virtus Segafredo Bologna 83-73 a La Fonteta contro Valencia in semifinale , un successo pesantissimo per avere la finale dicol, in casa. "Siamo soddisfatti, ma il lavoro non è finito. Abbiamo giocato un’ottima partita ma non abbiamo ancora fatto nulla. Sarà una finale, non esiste il vantaggio del fattore campo – anche se siamo felici di giocare davanti al nostro pubblico – sarà una battaglia tra cani, non ci sono favorite. Dovremo essere totalmente dentro la partita".