Passa da La Fonteta dila strada dellaverso la finale didell'11 maggio: è infatti la formazione dil'avversaria dei bianconeri dinella semifinale in programma. La Virtus, che ai quarti ha piegato non senza soffrire i tedeschi del ratiopharm Ulm per 83-77 , sarà di scena in casa deiche invece hanno avuto la meglio sui parigini del Boulopercon 21 punti die 16 con 13 rimbalzi del veterano, vanificando la prova da 31 di. L'altra semifinale, quella di martedì 3 maggio alle ore 20, vedrà sfidarsi due autentiche sorprese: il, che si è imposto in volata sul campo della favoritapercon 17 punti die 17 con 9 assist di, e i turchi delche, dopo aver fatto fuori ilvincendo a Belgrado, sono andati a vincerea Lubiana contro il, formazione che aveva vinto le ultime 9 gare in. Stavolta è arrivato il ko, con la tripla allo scadere dinon convalidata, fuori tempo massimo: decisivicon 20 e 16 punti.

Per lail confronto connon promette bene perchè ha perso i due precedenti scontri stagionali: sconfitta 97-96 al PalaDozza il 10 novembre 2021 nonostante 30 punti die 18 con 9 assist di, e altro ko per 83-77 a La Fonteta il 9 febbraio sprecando un +11 a fine terzo periodo (17 punti die 10 di). Va detto però che questaè profondamente cambiata vista la crescita di, e soprattutto gli innesti di, quest'ultimo indeciso fino alla fine tra Valencia e la Virtus. Prima del match, che dovrebbe essere quindi in programma mercoledì 4 maggio alle 20.30, le due squadra avranno impegni in campionato: in Serie A laanticiperà venerdì sera alle 20.30 al PalaVerde la gara contromentre in Liga ACBgiocherà sabato 30 aprile alle 18 in casa controin quella che potrebbe anche essere una possibile finale di Eurocup,permettendo.