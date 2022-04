Virtus Segafredo Bologna e ratiopharm Ulm, valida per i quarti di finale dell'Eurocup 2021-22. Un'altra partita dentro-fuori per la squadra di Sergio Scariolo che, Virtus cavalca una striscia di 11 vittorie in fila in tutte le competizioni e in campionato ha eguagliato la serie di Brescia di 14 successi consecutivi, l'ultimo in casa contro Tortona. Martedì 26 aprile il PalaDozza sarà teatro della sfida tra, valida per i quarti di finale dell'2021-22. Un'altra partita dentro-fuori per la squadra diche, dopo aver eliminato il Lietkabelis negli ottavi , ha tutta l'intenzione di proseguire il proprio cammino in coppa che porta ad un posto per l'Eurolega 2022-23. Lacavalca una striscia di 11 vittorie in fila in tutte le competizioni e in campionato ha eguagliato la serie didi

Contro Ulmcoach Scariolo dovrebbe avere tutto il roster a disposizione, compresi Daniel Hackett, fuori per turnover contro la Bertram Yachts, e Isaia Cordinier, alle prese con un problema alla spalla rimediato contro Trento. Dall'altra parte il ratiopharm di Jaka Lakovic è squadra molto pericolosa che la Segafredo ha già affrontato due volte quest'anno e che ha sorpreso tutti vincendo in casa della Joventut Badalona negli ottavi di finale per 79-73 con 21 punti a testa di Semaj Christon e Jaron Blossomgame, e 12 ciascuno di Thornwell e Herkenhoff. I tedeschi sono formazione fisica, atletica, con un nucleo di americani di sicuro valore, la fisicità di Jallow e il talento cristallino del montenegrino Fedor Zugic, materiale da Draft NBA.

Virtus Bologna e ratiopharm Ulm dal 2019 e i bianconeri conducono per 3-1. Si sono già affrontate in questa stagione di Eurocup e ha sempre prevalso il fattore campo: Scariolo ha tirato malissimo da tre punti, 11 su 50 complessivo, nemmeno troppo bene ai liberi, 18 su 27, 67%, e ha sofferto a rimbalzo, 46.5 contro 34.5 in favore di Ulm. Sarà il quinto confronto tradal 2019 e i bianconeri conducono per 3-1. Si sono già affrontate in questa stagione die ha sempre prevalso il fattore campo: 87-76 per la Segafredo al PalaDozza 84-68 in Germania . Due gare in cui la squadra diha tirato malissimo da tre punti, 11 su 50 complessivo, nemmeno troppo bene ai liberi, 18 su 27, 67%, e ha sofferto a rimbalzo, 46.5 contro 34.5 in favore di Ulm.

Virtus Segafredo Bologna-ratiopharm Ulm in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà tramessa in diretta TV su Sky Sport Action (canale 206) e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports.

Ultimi 5 risultati di Virtus Bologna

Virtus Bologna-Tortona 101-83 (campionato)

Virtus Bologna-Lietkabelis 75-67 (EuroCup)

Pesaro-Virtus Bologna 77-96 (campionato)

Virtus Bologna-Trento 95-88 d1ts (campionato)

Virtus Bologna-Milano 83-65 (campionato)

Ultimi 5 risultati di Ulm

Bayreuth-Ulm 73-80 (campionato)

Juventut-Ulm 73-79 (EuroCup)

Bamberg-Ulm 115-114 dts (campionato)

Alba Berlino-Ulm 78-73 (campionato)

Ulm-Heidelberg 90-74 (campionato)

Virtus Segafredo Bologna-ratiopharm Ulm: informazioni utili

Data, luogo e ora: martedì 26 aprile al PalaDozza (Bologna) alle ore 21.

