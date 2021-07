L'urna ha assemblato i due gironi che daranno vita alla stagione 2021-22 di Eurocup, ristrutturata con format differente rispetto al tradizionale passato. Il secondo torneo organizzato da ECA ha ridotto le squadre partecipanti da 20 e 24, suddivise in due gruppi da 10 con regular-season in round-robin (18 gare complessive). Eliminate le Top 16: le prime 8 di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta: ottavi, quarti, semifinali e finale saranno disputati in gara secca, con il vantaggio del campo a favore della squadra meglio piazzata in regular-season.

Sono tre le squadre italiane impegnate. La Dolomiti Energia Trento è stata inserita nel Gruppo A come sesta testa di serie. Tra le avversarie più pericolose ci saranno Andorra, Lokomotiv Kuban, Joventut Badalona e l'arrembante Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic, rinforzatosi pescando Kevin Punter e Zach LeDay dall'Olimpia Milano. Il Gruppo B sarà invece palcoscenico del derby tra Virtus Segafredo Bologna (quinta fascia) e Umana Reyer Venezia (decima). Le avversarie maggiormente insidiose saranno Valencia (retrocessa dopo due anni in Eurolega), Promitheas Patrasso, Herbalife Gran Canaria e Buducnost Voli Podgorica.

Gruppo A

Morabanc Andorra (SPA)

Lokomotiv Kuban Krasnodar (RUS)

Joventut Badalona (SPA)

Partizan Nis Belgrado (SER)

Lietkabelis Panevezys (LET)

Dolomiti Energia Trento (ITA)

Boulogne Metropolitans 92 (FRA)

Turk Telekom Ankara (TUR)

Hamburg Towers (GER)

Slask Wroclaw (POL)

Gruppo B

Valencia Basket (SPA)

Promitheas Patrasso (GRE)

Gran Canaria (SPA)

Buducnost Voli Podgorica (MNE)

Virtus Segafredo Bologna (ITA)

Cevedita Olimpia Lubiana (SLO)

JL Bourg en Bresse (FRA)

Ratiopharm Ulm (GER)

Frutti Extra Bursaspor (TUR)

Umana Reyer Venezia (ITA)

