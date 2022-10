thrilling in pochi giorni, stavolta col lieto fine per la Leonessa. Germani Brescia si riscatta alla grande vincendo 98-90 dopo un tempo supplementare in Germania contro il ratiopharm Ulm nel Round 3 del gruppo A di Eurocup e centra la seconda vittoria di fila Ulm dopo due precedenti sconfitte, e il quarto in trasferta nella competizione per la Leonessa dopo quelli contro l'AS Monaco (2017/18), il Darussafaka e il Nanterre (entrambi nel 2019-20). Protagonisti Amedeo Della Valle, 17 punti, e un mostruoso Troy Caupain, 17 punti con 7 rimbalzi e 8 assist, uno dei due ex di turno assieme a John Petrucelli (6); bene anche CJ Massinburg, 16 con 6 rimbalzi e 6 assist, e Kenny Gabriel, 11 punti, 12 rimbalzi e la schiacciata dell'83-83 che ha forzato il match all'overtime. Ad Ulm non bastano i 23 punti con 6 triple di Matt Mobley, i 16 di Dos Santos, i 13 di Christen e i 12 con 9 rimbalzi di Devin Robinson. Un altro finalein pochi giorni, stavolta col lieto fine per la Dopo il ko in volata di domenica scorsa in campionato a Brindisi , lasi riscatta alla grande vincendoin Germania contro ilnel Round 3 del gruppo A die centra la seconda vittoria di fila dopo quella casalinga col Prometey . Un successo non scontato visto che si tratta del primo in assoluto sul campo didopo due precedenti sconfitte, e il quarto in trasferta nella competizione per ladopo quelli contro l'AS Monaco (2017/18), il Darussafaka e il Nanterre (entrambi nel 2019-20). Protagonisti, 17 punti, e un mostruoso, 17 punti con 7 rimbalzi e 8 assist, uno dei due ex di turno assieme a(6); bene anche, 16 con 6 rimbalzi e 6 assist, e, 11 punti, 12 rimbalzi e la schiacciata dell'83-83 che ha forzato il match all'overtime. Adnon bastano i 23 punti con 6 triple di, i 16 di, i 13 die i 12 con 9 rimbalzi di

La partita è tutt'altro che semplice per Brescia, la squadra di Alessandro Magro è sempre costretta a rincorrere: Ulm parte forte, 9-1, alla prima pausa conduce 27-23, poi nel secondo periodo tocca il +13 sul 47-34 con una bomba del talento montenegrino Zugic. La Germani non molla mai, rimonta fino a -4 con Della Valle, Massinburg e Gabriel (49-45), ma all'intervallo è 52-45 per la tripla dello specialista Mobley. Nella ripresa c'è molto più equilibrio, la Leonessa pareggia sul 60-60 con Massinburg, poi sorpassa sul 73-70 e va a +4 con Della Valle. Ulm però non ci sta, torna davanti col solito bollente Mobley con la tripla dell'82-79, poi sull'83-81 Brescia ha l'ultima chance e la capitalizza con Gabriel, che taglia alle spalle della difesa, viene pescato da un lucido Caupain e schiacciay l'83-83 che manda la sfida al supplementare. Qui l'inerzia è tutta per la Germani che scappa a +7 sul 92-75 con Gabriel e una tripla di Della Valle, poi sono Caupain e Cobbins su alley-oop a sigillare il discorso per il definitivo 98-90.

Nel prossimo turno, martedì 1 novembre, la Germani Brescia giocherà in casa con Bourg-en-Bresse, capolista del girone A ancora imbattuta (3-0), ma prima avrà l'impegno di Serie A contro Pesaro, sabato 29 ottobre alle 20.30, sempre al PalaLeonessaA2A.

Ulm : Robinson 12, Mobley 23, Dos Santos 16, Konate 2, Christen 13, Bretzel ne, Nunez 2, Klepeisz 4, Hawley 2, Jallow 9, Zugic 7, Fchs ne. All. Gavel.

: Robinson 12, Mobley 23, Dos Santos 16, Konate 2, Christen 13, Bretzel ne, Nunez 2, Klepeisz 4, Hawley 2, Jallow 9, Zugic 7, Fchs ne. All. Gavel. Brescia: Gabriel 11, Massinburg 16, Della Valle 17, Caupain 17, Petrucelli 6, Cobbins 10, Odiase 6, Burns 6, Cournooh 4, Moss 3, Akele 2. All. Magro.

