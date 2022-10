Eurocup 2022-23 per la Dolomiti Energia Trentino inizia nel modo peggiore vista la netta sconfitta per 89-76 contro i greci del Promitheas Patrasso alla BLM Group Arena, nella prima giornata del girone B. L'Aquila, protagonista nella passata stagione di un pessimo score con un solo successo in tutta la prima fase, veniva dalla L'avventura inper lainizia nel modo peggiore vista la netta sconfitta percontro i greci delalla BLM Group Arena, nella prima giornata del girone B. L'Aquila, protagonista nella passata stagione di un pessimocon un solo successo in tutta la prima fase, veniva dalla vittoria in campionato di domenica contro Treviso , ma non è bastata per avere degli arancioneri greci, ormai una presenza consolidata nella manifestazione.

Trento, che aveva vinto entrambi i precedenti nel 2020-21, non riesce però a fare tris contro un Promitheas che costruisce un margine in doppia cifra nel secondo periodo (+14 all'intervallo sul 43-39) e sostanzialmente lo conserva fino alla fine, arrivando anche a +17 nel terzo quarto (64-81). La squadra di Molin non riesce mai a scendere sotto gli 8 punti di svantaggio e così è costretta alla resa, e a pensare ai prossimi due impegni: domenica alle 17.15 a Varese (in chiaro su DMax) e settimana prossima in casa dei London Lions.

Per Trento c'è il debutto di Matteo Spagnolo, 3 punti con 1 su 6 al tiro e 5 assist in 16', mentre i migliori sono Flaccadori, 14 punti, Crawford e Conti, 13 a testa. Nelle file del Promitheas brillano Simpson, 22 punti, e Joe Young, 20, senza dimenticare la doppia doppia da 18 e 11 rimbalzi del lituano Kulboka, visto in passato in Italia a Capo d'Orlando.

Dolomiti Energia Trentino - Promitheas Patrasso

Trento : Morina ne, Conti 13, Spagnolo 3, Forray 3, Zangheri ne, Flaccadori 14, Udom 3, Dell'Anna ne, Crawford 13, Grazulis 12, Atkins 6, Lockett 9. All. Molin.

: Morina ne, Conti 13, Spagnolo 3, Forray 3, Zangheri ne, Flaccadori 14, Udom 3, Dell'Anna ne, Crawford 13, Grazulis 12, Atkins 6, Lockett 9. All. Molin. Promitheas: Cowan, Young 20, Conditt IV 9, Plotas ne, Tsairelis 10, Mouratos 6, Gkikas 2, Kaklamanakis 2, Simpson 22, Tanoulis ne, Kulboka 18. All. Giatras.

