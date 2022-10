Eurocup: dopo Germani Brescia a trovare il primo successo grazie ad un larghissimo 104-70 in casa contro gli ucraini del Prometey Slobozhanske. La squadra di Alessandro Magro, reduce dal Lietkabelis. Protagonista assoluto è il regista Troy Caupain che segna 12 dei suoi 18 punti nel determinante terzo periodo, e aggiunge pure 6 assist; bene anche Della Valle, 17 con 6 assist, in doppia cifra anche Cournooh, 14 punti, Massinburg, 12, Cobbins e Odiase, entrambi a quota 10 punti. Impressionante per Brescia il dominio a rimbalzo, 39 a 26, e il numero di assist, 28 a fronte di 15 palle perse. Nel Prometey del coach israeliano Ginzburg ci sono gli 13 punti con 8 rimbalzi di Stephens e i 10 di Agada. Alla sesta gara l'Italia si sblocca in: dopo cinque sconfitte tra Round 1 e Round 2 , è laa trovare il primo successo grazie ad un larghissimoin casa contro gli ucraini del. La squadra di, reduce dal ko all'esordio in casa di Badalona , domina nel secondo tempo (56-28) e manda al tappeto una formazione che aveva vinto la prima contro il. Protagonista assoluto è il registache segna 12 dei suoi 18 punti nel determinante terzo periodo, e aggiunge pure 6 assist; bene anche, 17 con 6 assist, in doppia cifra anche, 14 punti,, 12,, entrambi a quota 10 punti. Impressionante peril dominio a rimbalzo, 39 a 26, e il numero di assist, 28 a fronte di 15 palle perse. Neldel coach israelianoci sono gli 13 punti con 8 rimbalzi die i 10 di

Ad

La Germani Brescia tornerà in campo domenica a Brindisi alle 17 contro la Happy Casa per la quarta giornata di Serie A, poi mercoledì 26 ottobre giocherà in Germania contro Ulm per il Round 3 di Eurocup, alle 19.30.

EuroCup Venezia ko in casa con Bourg, Trento perde in volata a Londra UN GIORNO FA

A breve il report completo...

Germani Brescia - Prometey Slobozhanske

Brescia : Gabriel 3, Massinburg 12, Della Valle 17, Caupain 18, Petrucelli 8, Cobbins 10, Odiase 10, Burns 4, Cournooh 14, Moss 3, Akele 5. All. Magro.

: Gabriel 3, Massinburg 12, Della Valle 17, Caupain 18, Petrucelli 8, Cobbins 10, Odiase 10, Burns 4, Cournooh 14, Moss 3, Akele 5. All. Magro. Prometey: Clavell 9, Tkachenko, Lukashov 1, Agada 10, Lypovyy 7, Balvin 8, Kennedy 6, Stephens 13, Hogue, Petrov, Sanon 7, Sydorov 9. All. Ginzburg.

* * *

Highlights: Germani Brescia-Givova Scafati 82-81 d1ts

Eurolega La Virtus si scioglie nel finale a Kaunas, vince lo Zalgiris 68-65 IERI ALLE 19:11