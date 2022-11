Reyer Venezia nella quinta giornata di EuroCup 2022-2023 Al Palasport Taliercio i ragazzi di Walter De Raffaele giocano un ultimo quarto strepitoso e battono il Lietkabelis con il punteggio di 74-71. Grazie a questo successo la squadra veneta sale 3-2. Grandissima vittoria dellanella quinta giornata di EuroCup 2022-2023 Al Palasport Taliercio i ragazzi di Walter De Raffaele giocanoe battono ilcon il punteggio di. Grazie a questo successo la squadra veneta sale al quarto posto in classifica con un record di

L’inizio di partita è equilibrato: da una parte è subito vivace Freeman, dall’altra il Lietkabellis risponde con quasi tutti i giocatori in campo e dopo 10′ il risultato dice 17-14 in favore dei padroni di casa. Il secondo quarto si apre con il tiro da due di Maldunas che permette ai compagni di accorciare sul -1 (17-16), poi la Reyer Venezia riesce a prendere leggermente il largo con il lavoro di squadra (25-18). Gli ospiti però non ci stanno e con la scatenata coppia Griciunas-Morris riescono prima a riavvicinarsi e poi ad allungare fino al +5 di fine primo tempo (33-38).

Dopo la pausa lunga i ragazzi di Canak provano ad aumentare il vantaggio con un gioco da tre di Griciunas, ma la Reyer risponde molto bene e con le triple di Freeman, Parks e Spissu ed il cinismo dentro l’area di Watt riesce a chiudere il terzo quarto con uno svantaggio di soli tre punti (52-55). Ad inizio quarto periodo la compagine lituana riallunga arrivando anche sul +10 (55-65), avvicinandosi al successo. Ancora una volta però la squadra di De Raffaele non molla e con la coppia Freeman-Watt arriva a pareggiare a 1’14” dalla fine (71-71). La tensione sale e Freeman porta in vantaggio i compagni con l’1/2 dalla lunetta. Kullamae sbaglia la tripla del sorpasso e subito dopo Willis segna i due liberi che consegnano il definitivo +3 alla squadra di casa (74-71).

Al termine dell’incontro ci sono da segnalare i 19 e 8 rimbalzi di uno strepitoso Mitchell Watt, i 17 di Allerik Freeman e i 14 di Derek Willis. Non bastano invece al Lietkabelis i 25 di Jamel Morris e i 16 di Benas Griciunas.

Umana Reyer Venezia - Lietkabelis Panevezys 74-71

Venezia: Spissu 5, Parks 6, Freeman 17, Sima 2, Moraschini 2, De Nicolao, Granger 7, Chillo ne, Brooks 2, Willis 14, Watt 19, Tessitori. All.: De Raffaele.

Spissu 5, Parks 6, Freeman 17, Sima 2, Moraschini 2, De Nicolao, Granger 7, Chillo ne, Brooks 2, Willis 14, Watt 19, Tessitori. All.: De Raffaele. Lietkabelis: Morris 25, Lipkevicius 7, Maldunas 5, Goloman 4, Griciunas 16, Rubstavicius 1, Peno 2, Murauskas, Kullamae 11, Vasiliauskas. All.: Canak.

Gli Highlights della partita

