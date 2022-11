2-2 e conferma la qualità diffusa di una squadra con potenzialità per costruire una seria cavalcata verso le fasi finali dei playoff. Assorbite le due sconfitte iniziali con Ulm e Bourg, Venezia sta finalmente ritrovando la sua nuova versione europea. Il secondo successo consecutivo dopo quello della scorsa settimana a Cluj rilancia la Reyer nel gruppone di metà classifica del girone A con un record die conferma ladi una squadra con potenzialità per costruire una seria cavalcata verso le fasi finali dei playoff.

La vittoria sul Cedevita Olimpia Lubiana è sì agevolata dall'assenza della star avversaria (l'infortunato Jaka Blazic) e da una chimica generale molto disfunzionale della squadra slovena, ma anche figlia di una solidità complessiva che premia l'ottimo lavoro svolto da coach Walter De Raffaele. Venezia ha consistenza difensiva, intrappola un fumoso Josh Adams (14 punti ma 2/11 al tiro), non soffre la stazza fine a se stessa di Alen Omic (11+21 rimbalzi, career-high), e riduce l'attacco ospite a una lunga serie di invenzioni personali del sempre guizzante Yogi Ferrell (27 con 5/12 dall'arco).

Sul lato opposto del campo, la Reyer attacca l'area con efficacia, sfruttando le difficoltà di Omic nel contenimento del pick'n'roll, scatena i suoi tiratori nella ripresa e coinvolge l'intera squadra, mandando nove giocatori a referto (su 10 utilizzati) con un minimo di 6 punti a testa. Nell'equilibrata perfezione del platoon-system di coach De Raffaele spiccano i 15 punti di Allerik Freeman, ottimo in avvio e ancor più letale nel finale dopo una lunga sonnolenza centrale, e i 12 con 5 assist di Marco Spissu, sempre più a suo agio nella convivenza sul perimetro con un altro playmaker di grandissimo spessore internazionale come Jayson Granger (6+5 assist). Buone risposte anche dal front-court, sempre determinante a livello europeo, con Mitchell Watt tuttofare (8 punti, 6 rimbalzi, 5 assist, 3 recuperi), Jeff Brooks volitivo (6+4 rimbalzi) e Yankuba Sima in lento ma costante miglioramento (6 punti in 9 minuti). Ma i guizzi più attesi arrivano da Riccardo Moraschini, visto finalmente in campo con la stessa aggressività dei giorni migliori: 8 punti in 20 minuti, raccolti con fame, personalità e le stesse movenze rabbiose con cui era riuscito a ritagliarsi un ruolo in rotazione anche in Eurolega con Milano.

Umana Reyer Venezia - Cedevita Olimpia Lubiana 76-68

Venezia : Spissu 12, Freeman 15, Bramos 6, Willis 9, Watt 8; Sima 6, Moraschini 8, De Nicolao, Granger 6, Brooks 6. N.e.: Parks, Chillo. All.: De Raffaele.

: Spissu 12, Freeman 15, Bramos 6, Willis 9, Watt 8; Sima 6, Moraschini 8, De Nicolao, Granger 6, Brooks 6. N.e.: Parks, Chillo. All.: De Raffaele. Lubiana: Ferrell 27, Jeremic 3, Alibegovic 6, Adams 14, Omic 11; Rebec, Muric 3, Mulalic, Radovanovic 4. N.e.: Kosi. All.: Golemac.

* * *

Hapoel Tel Aviv - Dolomiti Energia Trentino 93-63

Hapoel : Munford 13, Hoard 22, Ginat 5, McRae 11, Brown 6; Tokoto 18, Harel 2, Beni 2, Timor 9, Ariel 1, Zalmanson 4, Dolinski. All.: Franco.

: Munford 13, Hoard 22, Ginat 5, McRae 11, Brown 6; Tokoto 18, Harel 2, Beni 2, Timor 9, Ariel 1, Zalmanson 4, Dolinski. All.: Franco. Trento: Spagnolo 10, Flaccadori 11, Grazulis 4, Atkins 8, Lockett 9; Conti 4, Forray, Udom 5, Crawford 10, Calamita 2. All.: Molin.

