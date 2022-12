Germani Brescia sbanca la Stozice Arena battendo 83-80 il Cedevita Olimpia Lubiana nel Round 8 di Eurocup. La squadra di Alessandro Magro, Venezia, si rimette in carreggiata e si porta a 3-5 nel gruppo A agganciando il Cluj Napoca per l'ultimo posto playoff, mentre gli sloveni restano in fondo con 1-7 di record. Con una pazzesca rimonta nel finale lasbanca la Stozice Arena battendoilnel Round 8 di. La squadra di in serie negativa da quattro gare in Coppa e con anche l'amaro ko di sabato al Taliercio contro, si rimette in carreggiata e si porta a 3-5 nel gruppo A agganciando ilper l'ultimo posto playoff, mentre gli sloveni restano in fondo con 1-7 di record.

Partita va a fiammate, +12 Germani a inizio secondo periodo, poi si spegne la luce, il Cedevita rimonta e va all'intervallo avanti 44-43; nella ripresa c'è equilibrio, poi la formazione padrona di casa cambia marcia e si trova a -8 sull'80-72 per il canestro di Amar Alibegovic a 3' dalla fine. Sembra dietro l'angolo l'ennesima beffa e invece Della Valle e Massinburg prendono fuoco, costruiscono un break di 11-0 e la Germani la spunta: il texano mette la tripla del sorpasso sull'81-80, ADV i liberi del definitivo 83-80 e alla fine è Muric a fallire il tiro per l'overtime. La Leonessa si gode i 19 punti di Della Valle, i 16 di Massinburg e i 13 in 14' dell'ultimo arrivato Ryan Taylor, al debutto assoluto.

Cedevita Olimpia Lubiana - Germani Brescia 80-83

Lubiana : Rebec 3, Ferrell 17, Radovic, Jeremic, Alibegovic 13, Muric 23, Mulalic ne, Adams 7, Matkovic, Gnjidic, Omic 5, Z. Dragic 12. All. Golemac.

: Rebec 3, Ferrell 17, Radovic, Jeremic, Alibegovic 13, Muric 23, Mulalic ne, Adams 7, Matkovic, Gnjidic, Omic 5, Z. Dragic 12. All. Golemac. Brescia: Gabriel 2, Massinburg 16, Nikolic 5, Della Valle 19, Taylor 13, Cobbins 7, Odiase 1, Burns 3, Laquintana 4, Cournooh 5, Moss 5, Akele 3. All. Magro.

Umana Reyer Venezia che perde 90-87 contro la Joventut Badalona per la tripla sulla sirena di Henry Ellenson, ex prima scelta dei Detroit Pistons in NBA. La squadra di Walter De Raffaele, Round 8 una striscia di cinque successi in fila in Eurocup e viene agganciata a 5-3 proprio da Badalona e dal Bursaspor nel gruppo A, comandato con 6-2 da Bourg. Finale amaro, amarissimo in Catalogna per l'che perdecontro laper la tripla sulla sirena di, ex prima scelta dei Detroit Pistons in NBA. La squadra di reduce dal successo in campionato contro Brescia , vede chiudersi neluna striscia di cinque successi in fila in Eurocup e viene agganciata a 5-3 proprio dae dalnel gruppo A, comandato con 6-2 da

La gara vede la Reyer toccare il +9 nel primo quarto, ma poi è praticamente sempre Badalona a tenere la testa avanti. Nel finale la Joventut tocca il +8 sull'84-76 ma Venezia, grazie ad uno scatenato Spissu, chiude il divario, e poi è De Nicolao a pareggiare sull'87-87 dall'arco a 6" dalla fine. Sufficienti, purtroppo, per Badalona per costruire la tripla della vittoria di Ellenson. Per i catalani ci sono 23 punti di Parra, 12 di Tomic e 15 a testa di Feliz e di Kyle Guy. Alla Reyer non bastano i 27 punti con 4 triple di uno scatenato Spissu, i 16 di Granger e i 13 di Willis, ex di turno.

Joventut Badalona - Umana Reyer Venezia 90-87

Badalona : Kraag, Busquets 6, Ribas 7, Guy 15, Ellenson 6, Ventura ne, Vives 2, Feliz 15, Allen 4, Parra 23, Maronka ne, Tomic 12. All. Duran.

: Kraag, Busquets 6, Ribas 7, Guy 15, Ellenson 6, Ventura ne, Vives 2, Feliz 15, Allen 4, Parra 23, Maronka ne, Tomic 12. All. Duran. Venezia: Spissu 27, Tessitori, Parks 2, Freeman 7, Sima 2, Moraschini 9, De Nicolao 3, Granger 16, Chillo ne, Brooks, Willis 13, Watt 8. All. De Raffaele.

