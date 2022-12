Cinque vittorie in fila, una diretta avversaria per un posto importante nei playoff al tappeto, e In Serie A è scivolata fuori dalla zona playoff con tre sconfitte consecutive. L'ultima, preoccupante, nel mezzogiorno domenicale di Brindisi . Ma la Reyer di Coppa viaggia a gonfie vele., una diretta avversaria per un posto importante nei playoff al tappeto, e seconda piazza conquistata alle spalle della sempre più sorprendente Bourg-en-Bresse. In attesa di un'altra splendida sfida d'alta classifica con Badalona, prossima avversaria nella trasferta di mercoledì.

La Reyer si libera dai legacci di un secondo periodo stentato con un approccio letale al terzo quarto. Lì arriva il break decisivo, che la lancia anche sul +16 (63-47) a una manciata di secondi dall'ultimo mini-riposo. I 29 punti segnati nel parziale ritraggono una squadra compatta e in salute, capace di accantonare gli strascichi negativi del campionato. E la difesa che inchioda il Bursaspor a soli 48 punti nei primi trenta minuti è indice di una mentalità comune chiara e definita. Venezia ha ormai preso coscienza di poter (e dover) essere un top-team per questa competizione. E deve giocare da tale.

In Europa si vince con la fisicità. La Reyer spadroneggia a rimbalzo, annichilendo la front-line avversaria con un 42-26 stordente. Gli extra-possessi sono addirittura 19, 5 dei quali raccolti da un Derek Willis in formato all-around. Chiuderà da MVP, in doppia-doppia (19+13), con 31 di valutazione. Al suo fianco giganteggia Mitchell Watt (18+5), sontuoso nell'asfissiare l'esperto ma volubile Zach Auguste in un duello giocato su un sottilissimo filo psicologico.

Sul perimetro impazza invece Riccardo Moraschini. Utile per contrastare lo spauracchio Onuralp Bitim (24 punti con 7/14 al tiro), l'unico giocatore ospite realmente in grado di costruire attacco con continuità. Ma soprattutto per affettare la difesa turca con grinta, fisico e bidimensionalità. Sua la tripla-partita per il +11 (72-61) a quattro minuti dalla sirena. Una zampata piazzata nel momento più critico, quando Venezia vede evaporare metà del vantaggio costruito nel terzo periodo a causa di un inizio poco tonico di ultimo quarto.

Umana Reyer Venezia - Frutti Extra Bursaspor 78-65

Venezia : Spissu 3, Freeman 5, Moraschini 12, Willis 19, Watt 18; Tessitori 6, Parks 2, Sima 2, De Nicolao 5, Granger 4, Brooks 2. N.e.: Chillo. All.: De Raffaele.

: Spissu 3, Freeman 5, Moraschini 12, Willis 19, Watt 18; Tessitori 6, Parks 2, Sima 2, De Nicolao 5, Granger 4, Brooks 2. N.e.: Chillo. All.: De Raffaele. Bursaspor: Needham 6, Bitim 24, Auguste 8, Dudzkinski 3, Clemmons 12; Saybir 3, Taskiran 3, Al 2, Duverioglu 4. N.e.: Atalan, Akin, Ozalp. All.: Alimpijevic.

