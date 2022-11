thrilling e vittoria incredibile per la Dolomiti Energia Trentino che rompe un incantesimo in Eurocup che dura da oltre un anno. Nel Round 6 del girone B la squadra di Lele Molin piega in volata 75-72Gran Canaria, una delle favorite al successo finale, e conquista il primo successo stagionale dopo cinque sconfitte: i ko consecutivi sarebbero addirittura 18 considerando la regular season 2021-22 dove l'Aquila vinse una sola partita, il 17 novembre 2021 in casa contro i polacchi dello Slask Wroclaw. Alla BLM Group Arena sono decisivi Matteo Spagnolo coi tiri liberi del definitivo 75-72 e Diego Flaccadori con la tripla che spezza l'equilibrio per il 71-68 a meno di un minuto dal termine: sono 13 i punti finali del talento brindisino, Trent Lockett. Per gli isolani di Jaka Lakovic ci sono 14 punti del brasiliano Benite e 21 con 6 rimbalzi del super atleta Khalifa Diop, autore anche di una tremenda schiacciata in testa a Spagnolo. Finalee vittoria incredibile per lache rompe un incantesimo inche dura da oltre un anno. Neldella squadra dipiega in volata, una delle favorite al successo finale, e conquista il primo successo stagionale dopo cinque sconfitte: i ko consecutivi sarebbero addirittura 18 considerando la regular season 2021-22 dove l'vinse una sola partita, il 17 novembre 2021 in casa contro i polacchi dello Slask Wroclaw. Alla BLM Group Arena sono decisivicoi tiri liberi del definitivocon la tripla che spezza l'equilibrio per ila meno di un minuto dal termine: sono 13 i punti finali del talento brindisino, determinante per il successo di sabato scorso al Taliercio contro la Reyer Venezia , mentre la guardia bergamasca ne piazza 12 al rientro dall'infortunio, gli stessi di un solido. Per gli isolani dici sono 14 punti del brasilianoe 21 con 6 rimbalzi del super atleta, autore anche di una tremenda schiacciata in testa a

La gara, la quinta tra le due formazioni in Eurocup (3-1 il bilancio per gli spagnoli), vede Gran Canaria praticamente sempre davanti ma mai con un vantaggio superiore ai 6 punti. La Dolomiti Energia mette il naso avanti in un paio di occasioni nel secondo periodo, però resta sempre in scia e nell'ultimo quarto piazza il colpaccio: Grazulis e Spagnolo firmano il sorpasso, poi Flaccadori mette la bomba del 71-68 e Udom i due liberi del 73-68. Sembra chiusa ma Gran Canaria accorcia con la bomba di Brussino, poi ruba palla e Albicy subisce fallo: il francese segna un solo libero per il -1 sul 73-72, Spagnolo invece è glaciale e li segna entrambi per il +3, infine gli ospiti falliscono con Shurna il tiro del possibile pareggio negli ultimissimi secondi.

Trento chiude con 9 su 20 da tre e la spunta nonostante la sofferenza a rimbalzo (35 a 28) e una percentuale da due non eccelsa, 44%, a differenza di Gran Canaria che sfiora il 60% da dentro l'arco ma controbilancia in negativo con 9 su 31 da tre (2 su 12 combinato per Shurna e Slaughter). La Dolomiti Energia tornerà in campo, sempre alla BLM Group Arena domenica alle 18.30 contro la lanciatissima Pesaro in campionato mentre in Eurocup la prossima gara sarà mercoled 7 dicembre a Podgorica col Buducnost.

Dolomiti Energia Trento - Gran Canaria 75-72

Trento: Spagnolo 13, Flaccadori 12, Lockett 12, Udom 9, Atkins 8, Grazulis 6, Crawford 5, Conti 5, Forray 5, Ladurner, Dell'Anna ne, Zangheri ne. All. Molin.

: Spagnolo 13, Flaccadori 12, Lockett 12, Udom 9, Atkins 8, Grazulis 6, Crawford 5, Conti 5, Forray 5, Ladurner, Dell'Anna ne, Zangheri ne. All. Molin. Gran Canaria: Diop 21, Benite 14, Brussino 8, Inglis 6, Shurna 6, Bassas 5, Salvo 4, Albicy 3, Slaughter 3, Balcerowski 2, Stevic, Mutaf ne. All. Lakovic.

