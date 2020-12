Dal cammino dell'AX Armani Exchange Milano in EuroLega, agli impegni di Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia, Umana Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna, squadra con cui esordirà Marco Belinelli, in EuroCup, passando per la Basketball Champions League, che vede ben 3 club italiani in corsa per il successo finale (Dinamo Sassari, Fortitudo Bologna e Happy Casa Brindisi). Questa è la pagina giusta per rimanere aggiornato su ogni risultato, controllare le dirette, imparare le statistiche e trovare qualche curiosità. D’ora in avanti sarà impossibile perdersi anche solo un match del grande basket europeo.