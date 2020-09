A cura di Davide Fumagalli. Va all'Olympiacos il terzo posto del We're back Tour di Valencia organizzato dall'Eurolega: i greci si impongono 82-68 sul Bayern Monaco e riscattano la sconfitta di martedì contro l'Asvel Villeurbane grazie ad un'ottima prova nel secondo tempo, griffata soprattutto dalla regia di Kostas Sloukas, magistrale con 7 punti (un solo canestro dal campo) ma 13 assist, 3 recuperi e 2 sole palle perse. C'è il suo zampino sei ben cinque compagni sono andati in doppia cifra per punti: spiccano Hassan Martin e Larentzakis con 13 a testa. Per i bavaresi di Andrea Trinchieri, battuti martedì da Valencia, non basta un buon primo tempo, c'è ancora tanto da lavorare in vista del via della regular season tra un paio di settimane: gli unici in doppia cifra sono Lucic, 11 punti, e Malcolm Thomas, 10.