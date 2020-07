Achille Polonara confermato dopo il titolo ACB: resta a Baskonia per un'altra stagione

L'ala azzurra ha prolungato il contratto per la stagione 2020-21 dopo aver concluso il suo primo anno di esperienza all'estero con la conquista del campionato ACB: con il Baskonia ha debuttato in Eurolega tenendo 3.1 punti e 2.8 rimbalzi di media in 27 gare disputate.

Achille Polonara indosserà la canotta del Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz anche nella prossima stagione. Fresco di conquista del campionato ACB, con le sue giocate decisive nella finale secca vinta in volata contro il Barcellona, l'ala azzurra ha prolungato il contratto per il 2020-21, dando continuità alla sua positiva prima esperienza all'estero.

Nel suo primo anno a Vitoria, Polonara ha potuto debuttare in Eurolega con discreto minutaggio: ha tenuto 3.1 punti e 2.8 rimbalzi di media in oltre 12' di gioco in 27 partite, andando in doppia cifra contro Bayern Monaco e Fenerbahçe. In campionato (30 partite) ha tenuto statistiche leggermente migliori pur con un impiego simile: 5.3 punti, 2.9 rimbalzi con il 39.2% dall'arco in 13' di gioco.

Liga Endesa Il Baskonia batte il Barcellona ed è campione di Spagna! Decisivo Achille Polonara nel finale 30/06/2020 A 19:59

Baskonia, che ha confermato anche coach Dusko Ivanovic, andrà verso un grosso restyling per la prossima stagione: Toko Shengelia e Shavon Shields hanno già dato l'addio per accasarsi rispettivamente al CSKA Mosca e all'Olimpia Milano, ma il club ha già avviato trattative importanti per il veterano DeShaun Thomas (in uscita dal Panathinaikos) e Rokas Giedraitis, svincolatosi dall'Alba Berlino dopo una grande annata da debuttante in Eurolega (13.8 punti, 39.8% da tre).

Play Icon WATCH Achille Polonara arriva dal nulla e cancella il tiro di Hayes: che stoppata! 00:00:54

Liga Endesa Il Baskonia batte il Barcellona ed è campione di Spagna! Decisivo Achille Polonara nel finale 30/06/2020 A 19:59