Come radio mercato aveva anticipato da svariate settimane, Andrea Trinchieri è ora ufficialmente il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Seconda esperienza in Germania per l’ex allenatore del Partizan Belgrado: aveva infatti già allenato, dal 2014 al 2018, il Brose Bamberg, nel quale è riuscito a portare ad altissimi livelli, quelli che poi ne hanno consentito l’approdo al Fenerbahce e poi in NBA, Nicolò Melli.

Trinchieri, classe 1968, torna a far coppia con il direttore sportivo Daniele Baiesi, già al suo fianco nell’avventura a Bamberg fino al 2017. In campo, poi, avrà modo di utilizzare tanto Diego Flaccadori (nuova versione con mano di tiro cambiata) quanto Sasha Grant, con quest’ultimo che sta crescendo alle spalle della prima squadra con occasionali ingressi di buon livello.

Da quando è terminata la sua avventura con Cantù, seguita agli anni delle giovanili di Milano e quelli da coach a tutti gli effetti di Soresina (poi divenuta la Vanoli Cremona attraverso vari passaggi), Caserta e Veroli, il coach milanese è sempre rimasto all’estero. Dopo una breve esperienza da ct della Grecia, UNICS Kazan, Bamberg e Partizan sono state le sue mete lontano dall’Italia. Ha vinto una Coppa di Russia, tre titoli tedeschi più una Supercoppa e una Coppa di Germania, due Coppe di Serbia e una Supercoppa dell’ABA Liga, che riunisce i club dell’area balcanica.

