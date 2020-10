Basket

Basket Eurolega, highlights: Anadolu Efes-Zenit 69-73

L'Eurolega 2020-21 parte con una sorpresa: lo Zenit San Pietroburgo, ultimo la scorsa stagione al momento dello stop per la pandemia, vince in volata sul campo dell'Anadolu Efes Istanbul, la squadra che ha dominato il 2019-20 e che è tra le favorite anche per quest'anno.

