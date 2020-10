Basket

Basket Eurolega, highlights: Fenerbahçe-Stella Rossa 77-63

Buona la prima per il rinnovata Fenerbahce che supera fra le mura amiche la Stella Rossa Belgrado, formazione altrettanto nuova. I turchi di Igor Kokoshkov, il coach serbo scelto per sostituire il leggendario Obradovic, ha un'ottima risposta dalla sua squadra, sia dai nuovi come Lorenzo Brown e Ulanovas, 17 e 13 punti, sia dalle stelle rimaste come Nando De Colo e Jan Vesely.

