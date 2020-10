Basket

Basket Eurolega, highlights: Valencia-ASVEL 65-63

Partita intensa e decisamente combattuta quella tra Valencia e ASVEL, con la formazione allenata da Jaume Ponsarnau che fatica non poco per centrare il successo all’esordio in questa EuroLega 2020-21.

