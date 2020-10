Khimki Mosca - Maccabi Playtika Tel Aviv 87-89 d.t.s.

A cura di Marco Arcari. Partita spettacolare, caratterizzata da molti parziali e da un’altalena nel punteggio, quella che va in scena all’Arena Mytishchi. Il Khimki ritrova Alexey Shved, il quale realizza una sontuosa doppia-doppia (32 punti e 11 assist) e dà vita a un bellissimo show balistico con la coppia avversaria Caloiaro-Dorsey. Ma nemmeno il Principe basta per superare un Maccabi Playtika Tel Aviv che si gode l’ennesima grande prova di squadra. Partono decisamente meglio i padroni di casa, capaci di esprimere una coralità offensiva invidiabile e di volare sul 12-2 (con Shved già a quota 3 assist dopo 3’) e costringere coach Sfairopoulos al timeout. Il Maccabi continua a tirare decisamente male su azione, specie dalla distanza (0/4 del solo Scottie Wilbekin) ma ciononostante riesce a rientrare ampiamente in partita (14-13 all’8’). Questo succede non solo per il break di 0-7 firmato dalla coppia Wilbekin-Dorsey, ma anche per l’aumento esponenziale dei turnovers dei padroni di casa, non sempre e unicamente causati da un miglior rendimento della difesa avversaria.

Le palle perse condizionano l’attacco del Khimki anche in apertura di 2° quarto, mentre Tyler Dorsey continua a martellare da oltre l’arco dei 6.75 (arrivando a 3/5) e ridà la parità agli ospiti (21-21 al 14’). Il Maccabi trova un altro break (0-10) utile a prendere il comando delle operazioni (26-33), approfittando soprattutto delle buone giocate in post-basso di Ante Zizic e delle solite scorribande di Wilbekin. Nel momento di maggiore difficoltà per i padroni di casa, Evgeny Voronov estrae dal proprio cilindro 5 punti consecutivi e li riporta prontamente a contatto (33-36) proprio in chiusura di 1° tempo. In apertura di ripresa, Devin Booker è un fattore in ambo le fasi di gioco, ma Wilbekin continua a lavorare molto bene sulle linee di passaggio avversarie e a collezionare recuperi su recuperi (37-41 al 23’). Jordan Mickey, assente ingiustificato nella prima metà di gara, si sblocca e piazza 2 triple in rapidissima successione, utili a rimettere avanti i padroni di casa (43-41) a metà 3° quarto. L’attacco del Maccabi si blocca improvvisamente, con errori al tiro inspiegabili anche vicinissimo a canestro e con banali palle perse sugli scarichi. Non si arresta invece la grandinata di triple di Dorsey (6/8), il quale riesce comunque a lanciare nuovamente la squadra di coach Sfairopoulos proprio in chiusura di frazione (55-58).

Greg Monroe inaugura gli ultimi 10’ dei regolamentari con un 9-0 tutto personale, lanciando così il Khimki sul 64-58 al 32’. Dorsey non vuole certo lasciargli la scena e piazza la settima bomba di serata, riuscendo così, insieme a Zizic, a riportare avanti gli ospiti (64-65) e a costringere coach Kurtinaitis al timeout a 5’ dalla sirena finale. Shved, dopo aver vestito alla perfezione i panni del rifinitore e aver smazzato ben 11 assist, decide di mettersi in proprio dalla distanza. Risultato? 6-0 personale che, unito alla bomba di Janis Timma, lancia i padroni di casa sul +5 (75-70) al 28’ di gioco. Il match si trasforma in un bellissimo duello a suon di triple tra lo stesso Shved e Angelo Caloiaro, ma è ancora Dorsey a regalare spettacolo con la bomba, l’ottava, che rimette tutto in discussione (81-81) a 10’’ dalla fine. Shved si sente caldo e decide di giocarsi, due volte, l’ultimo possesso del match, ma non va a bersaglio e la gara si protrae così all’overtime.

Il supplementare si trasforma in una lotta, senza esclusione di colpi, sotto i tabelloni. Booker si trasforma, nuovamente, nel go-to-guy del Khimki, ma nessuno ha fatto i conti con Elijah Bryant, il quale piazza due triple fondamentali. Caloiaro fa il resto, rubando due volte palla a Shved, ma sembra comunque non bastare. Wilbekin lascia infatti sul ferro un libero che potrebbe risultare sanguinoso (87-89), ma nell’ultimo possesso lavora bene su Shved e lo costringe a perdere tempo utile. La tripla frontale di Mickey si spegne così sul primo ferro e il Maccabi può festeggiare la vittoria. MVP praticamente impossibile da assegnare. Caloiaro fondamentale coi recuperi, ma capace di chiudere comunque con 15 punti e 10 rimbalzi. Dorsey ne mette 26 con 8 bombe, diventando così il 13° atleta nella storia dell’EuroLega capace di segnare almeno 8 triple in una singola gara. Tra le file del Khimki doppia-doppia anche per Booker (14 e 12 rimbalzi).

Khimki : Shved 32, McCollum n.e., Timma 6, Zaytsev 3, Vialtsev n.e., Monroe 15, Odinokov n.e., Voronov 5, Booker 14, Jerebko 4, Bertans, Mickey 8. All. Kurtinaitis.

: Shved 32, McCollum n.e., Timma 6, Zaytsev 3, Vialtsev n.e., Monroe 15, Odinokov n.e., Voronov 5, Booker 14, Jerebko 4, Bertans, Mickey 8. All. Kurtinaitis. Maccabi: Bryant 10, Wilbekin 12, Jones, Caloiaro 15, Hunter 9, Cohen, Dorsey 26, Blayzer, Bender 1, Zizic 16, Alber n.e., Atias n.e. All. Sfairopoulos.

FC Bayern Monaco-Olympiacos Pireo 74-68

Di Daniele Fantini. a breve il report completo della partita...

Bayern Monaco : Baldwin 18, Dedovic 10, Lucic 16, Thomas 2, Radosevic 6; Weiler-Babb 4, Bray, Reynolds 10, Flaccadori, Zipser 6, Johnson, Sisko 2. All.: Trinchieri.

: Baldwin 18, Dedovic 10, Lucic 16, Thomas 2, Radosevic 6; Weiler-Babb 4, Bray, Reynolds 10, Flaccadori, Zipser 6, Johnson, Sisko 2. All.: Trinchieri. Olympiacos Pireo: Sloukas 6, McKissic 11, Papanikolaou 13, Printezis 7, Ellis 5; Harrison 3, Spanoulis 2, Martin 2, Vezenkov 7, Jean-Charles, Jenkins 12. N.e.: Charalampopoulos. All. Bartzokas.

FC Barcellona - Real Madrid

A cura di Davide Fumagalli. Palla a due ore 21:00

Barcellona : All. Jasikevicius.

: All. Jasikevicius. Real: All. Laso.

