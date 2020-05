Dal nostro partner OAsport.it

La stagione 2019-2020 dell’Eurolega si è conclusa anzitempo senza poter decretare una nuova squadra campione d’Europa a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, inoltre le 18 partecipanti di quest’anno si sono guadagnate il diritto di giocare anche l’anno prossimo nella massima competizione cestistica continentale per club. Questo esito si è rivelato particolarmente beffardo per due squadre italiane come l’Umana Reyer Venezia ed in particolare la Virtus Bologna, arrivate fino ai quarti di finale di Eurocup e dunque in piena corsa per strappare uno dei due pass a disposizione per l’Eurolega. Entrambe le compagini sono comunque sicure della presenza nella prossima Eurocup, ma i felsinei si sono resi disponibili per sfruttare un’eventuale wild-card.

“La Virtus, da quando è stata comprata dal proprietario di Segafredo, è venuta da noi e ci ha detto chiaramente che il loro obiettivo era giocare in EuroLeague – ha confermato il CEO di Euroleague, Jordi Bertomeu, al Pais – Hanno un piano per costruire un palazzo da 15.000 spettatori a Bologna. E noi vogliamo una seconda squadra in Italia. Sarebbe buono per la EuroLeague. Per noi è un paese importante. La Virtus è tornata e lo ha fatto con forza”.

Bertomeu ha poi risposto alle minacce da parte del Panathinaikos di abbandonare la competizione: “Non è la prima volta che le sentiamo. Con il Panathinaikos la cosa migliore da gare è avere pazienza, avere l’abilità di poter dialogare e fargli vedere le cose come stanno. Il Panathinaikos sa che al di fuori della EuroLeague non c’è uno scenario migliore. Ed è un “no-brainer” per chi lo capisce. Ed anche se più volte hanno annunciato di voler lasciare la EuroLeague, non lo hanno mai fatto. E se dovesse accadere, arriverà un’altra squadra. È successo in passato con Treviso, Siena…”.

La situazione in vista del 2020-21

I vertici dell’Eurolega hanno anche deciso che il prossimo anno ci saranno le stesse diciotto squadre di questa edizione e dunque l’Italia verrà rappresentata solamente dall’Olimpia Milano, che ricordiamo essere uno dei club con la licenza decennale. Sfumano, dunque, i sogni della Virtus Bologna di poter partecipare all’Eurolega. La squadra di coach Sasha Djordjevic, però, ha confermato che, in caso di rinuncia di qualche club, è pronta immediatamente ad essere la prima sostituta. Difficile che questo accada, con le Vnere costrette dunque a giocare un altro anno in Eurocup.

