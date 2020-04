Eurolega, Bertomeu: "Perdite importanti se non ripartiamo ma la salute viene prima del denaro"

Il boss di Euroleague è tornato a parlare della situazione di incertezza legata alla pandemia da Coronavirus: "Vogliamo essere come l'NBA, i fattori finanziari sono significativi ma non decideremo solo in base a quello. Esistiamo grazie ai fan, sono la nostra base".

L'Eurolega è decisa a portare a termine la stagione, sta attendendo l'evolversi della situazione legata alla pandemia da Coronavirus ma bisogna fare attenzione a tanti fattori, non ultimo la decisione della Francia di chiudere lo sport professionistico fino a settembre, una decisione che rischia di ripercuotersi sul basket con ASVEL Villeurbane e Monaco ancora impegnate in Eurolega e Eurocup. A prescindere da questi casi, il commisioner Jordi Bertomeu è tornato a parlare a Sports.ru della necessità di tornare in campo.

Ci sono troppi fattori che determineranno le perdite, non è ancora possibile prevederle. Oggi è già chiaro che saranno molto significativi soprattutto per i club: hanno perso le partite casalinghe e il relativo reddito. Dal 12 marzo abbiamo preso in considerazione tutte le possibili opzioni per la ripresa della stagione. All'assemblea degli azionisti tenutasi il 23 aprile, le squadre hanno discusso di potenziali problemi: problemi di movimento, di trasporto, con frontiere chiuse ... Allo stesso tempo, tutti all'unanimità, senza eccezioni, hanno approvato il nuovo formato del torneo e i termini in cui dovrebbe continuare

Bertomeu ha tracciato la linea con chiaro riferimento all'NBA ma è consapevole che la priorità è quella di salvaguardare la salute di tutti:

L'Eurolega sta cercando di essere come l'NBA, è una lega di basket che riceve entrate da fonti in tutto il mondo, i club con i budget più alti hanno fatto molto per raggiungere tali posizioni. Pertanto, è ovvio che i fattori finanziari sono estremamente significativi, ma allo stesso tempo una decisione così importante sarebbe ingiusta e scorretta da ridurre esclusivamente al denaro

Nello specifico ha detto: "Due settimane fa, ho già detto che il fattore principale nel prendere una decisione non è mettere in pericolo la salute dei nostri giocatori, allenatori e arbitri. Non metteremo a rischio la salute dei nostri fan, non metteremo a rischio la salute dei dipendenti del club, arene, leghe o cittadini in generale".

Esistiamo grazie ai nostri fan e, se possibile, siamo obbligati a dare loro ciò che amano più di ogni altra cosa: il basket di alta qualità

Il CEO di Euroleague ha sottolineato l'importanza del pubblico: "Da ottobre alla sospensione di marzo, abbiamo avuto l'opportunità di assistere alla stagione che tutti hanno definito la migliore stagione nella storia dell'Eurolega - la stagione che ci ha regalato partite incredibili. Le nostre arene non hanno mai raccolto così tanti fan, le nostre partite (sia in TV che su Internet) non hanno mai raccolto un tale pubblico. I fan sono la nostra base principale".

