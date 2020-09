6. Maccabi Playtika Tel Aviv

Mercato estivo sbloccatosi solamente a ridosso dell'inizio dell'EuroLega e non ancora concluso per il Maccabi di coach Ioannis Sfairopoulos. Quest'ultimo rappresenta la principale certezza in casa biancoblù, non solo perché da anni è uno dei migliori tecnici al mondo, ma anche per la sua capacità di far rendere qualsiasi giocatore oltre ogni più rosea aspettativa. Le firme dei croati Ante Zizic, centro classe 1997 ex-Cleveland Cavaliers, e Dragan Bender, ala classe 1997, quarta scelta assoluta al Draft NBA 2016, rappresentano dei veri e propri colpacci (per quanto Bender abbia firmato un trimestrale con opzione fino al termine della stagione 2020-21, stante quindi la sua volontà di ritentare l'avventura oltreoceano). Le conferme di Scottie Wilbekin, uno dei miglior ball-handler e tiratori dal palleggio di tutta l'EuroLega, e Othello Hunter, centro molto simile a Kyle Hines in termini di rendimento, permettono poi di mantenere l'asse portante che tanto bene aveva fatto lo scorso anno. A questi si aggiungono esterni nel pieno della carriera ma già dotati di discreta esperienza a livello europeo (Elijah Bryant e Tyler Dorsey) e interrogativi da risolvere sul futuro di alcuni grossi nomi (Quincy Acy e Omri Casspi, su tutti). Il mercato in entrata non sembra concluso, ma probabilmente dovrà fare i conti col lockdown appena imposto in Israele: la versione più vera del Maccabi la vedremo così nel 2021, ma già questa fa paura a tanti.

5. AX Armani Exchange Olimpia Milano

Milano vuole sognare in grande e l'ha dimostrato con un mercato che potremmo definire "faraonico". Dal CSKA Mosca i biancorossi hanno prelevato Kyle Hines, uno dei pochi centri capaci di condizionare 4 fasi di gioco (2 per squadra) solamente mettendo piede sul parquet. Dal Fenerbahce si sono assicurati Luigi Datome, uno dei migliori spot-up shooters nella storia della competizione (44% da 3 in carriera, in 204 presenze). Allo Zalgiris hanno sottratto Zach LeDay, potenziale sorpresa sotto i tabelloni. Per completare il tutto, Milano ha poi puntato su Kevin Punter, ex-Olympiacos e giocatore che, durante la Eurosport Supercoppa, ha già dimostrato di essere cresciuto tantissimo in fase di non possesso, e su Shavon Shields, all-around player come pochi altri. Non poteva certo mancare la ciliegina sulla torta, e allora ecco Malcolm Delaney, esterno tuttofare che aiuterà molto il "Chacho" Rodriguez e colmerà una delle principali lacune della scorsa stagione, ossia la possibilità di avere un cambio di spessore per il play spagnolo e, al contempo, un giocatore capace di creare tanto dal palleggio. Occhi puntati infine su Davide Moretti, il quale ha scelto Milano come prima vera avventura da pro (nel 2014-15 aveva disputato la Serie A con Pistoia, allenata da papà Paolo) dopo anni di NCAA e sembra avere tutte le carte in regola per scalare le gerarchie biancorosse. Versatilità, collaborazione difensiva, pressione sulle linee di passaggio avversarie e capacità di sfruttare i vantaggi generati, specie dal pick&roll, saranno le chiavi con cui Milano tenterà di aprire lo scrigno dei Playoffs, obiettivo raggiunto l'ultima volta nel 2013-14. Il tutto, sotto la guida sapiente di un maestro del gioco della pallacanestro: Ettore Messina, già 4 volte vincitore dell'EuroLega (2 con la Virtus Bologna e altrettante col CSKA).

4. Real Madrid

Il caso Facundo Campazzo ha tenuto banco - e lo farà ancora - per tutta l'estate: il play argentino è attratto, e non poco, dalla suggestione di un'esperienza in NBA, mentre il Real Madrid non vorrebbe certo privarsi del suo go-to-guy. I Blancos si sono comunque già preventivamente tutelati, riportando a Madrid Carlos Alocén dopo il prestito a Saragozza. Playmaker diciannovenne, tanto estroso e visionario quanto concreto, Alocén conferma indirettamente le qualità del Real Madrid nello scovare, monitorare e incamerare giovanissimi talenti. Non è infatti l'unico adolescente stabilmente in prima squadra, considerando le presenze di Usman Garuba, centro atleticamente devastante e classe 2003. che sembra dare ampie garanzie come backup di Tavares, e Boris Tisma, ala tecnicamente sopraffina di soli 18 anni. Linea verde ed esperienza si miscelano però alla perfezione nel roster a disposizione di coach Pablo Laso, stanti le conferme degli eterni Jaycee Carroll, Rudy Fernandez, Sergio Llull e Felipe Reyes. Per Llull siamo pronti a scommettere in un suo ritorno al formato MVP esibito nella stagione 2016-17, dopo annate caratterizzate da qualche infortunio di troppo. Per Alberto Abalde, l'altro acquisto estivo del Real (che gli ha proposto un quinquennale dopo aver sborsato 1.5 milioni di € per il buyout da Valencia), si prospetta invece la stagione della conferma ad altissimi livelli: qualità tecniche e fisiche non difettano, così come non manca la mentalità per prendersi sulle spalle l'intero Real. Come ogni anno i Blancos vengono "sottovalutati" nei pronostici. Come ogni anno, dimostreranno che la continuità è la via migliore per il successo.

3. Anadolu Efes Istanbul

Stabilità è stata la parola chiave anche nell'estate dell'Efes di coach Ergin Ataman. Confermatissimo tutto il roster, compresi Shane Larkin, il quale pare aver rinnovato fino al 2022 con uno stipendio mostruoso (3.850.000 dollari l'anno) non disdegnando comunque un ruolo da ponti-guard titolare in NBA, qualora vi fosse occasione, e Vasilije Micic, corteggiato a lungo da diverse squadre (anche NBA). La permanenza del miglior backcourt di tutta l'EuroLega, varrebbe di per sé un biglietto per Colonia, ma l'Efes disporrà comunque di altre, e ottime, armi. Innanzitutto sul completo e definitivo recupero di Adrien Moerman, out per buona parte della scorsa stagione a causa di un infortunio al tallone d'achille rimediato durante la preparazione del Mondiale con la sua Francia. Un'ala così versatile e concreta rappresenta una rarità anche nella massima competizione europea per club. In secondo luogo l'esperienza dei lunghi, con Bryant Dunston giunto all'ottava stagione in EL e fresco di rinnovo contrattuale (2+1) e Tibor Pleiss deciso a fare ancora la differenza sotto i tabelloni (anch'egli con estensione contrattuale 2+1 dopo l'interesse estivo di vari club). L'Efes ha voglia anche di riprendersi ciò che l'infausto destino le ha tolto. La pandemia da COVID-19 ha interrotto forzatamente una stagione in cui la squadra di Ataman sembrava inarrestabile (24 successi in 28 gare di Regular Season, compreso un filotto di 11 vittorie consecutive) e giocava in maniera meravigliosa. Se è vero - e spesso nello sport lo è - che squadra che vince non si cambia, allora a Istanbul hanno davvero tanti motivi per guardare al futuro con ritrovato, o forse mai spento, ottimismo.

2. FC Barcelona

Un mercato estivo alla ricerca di tanti fenomeni. Due sole operazioni in entrata portate a termine, ma di quelle che fanno la differenza. I blaugrana hanno affidato la regia a due dei migliori playmaker mai visti sui parquet d'EuroLega. Uno oggi siede in panchina e ha studiato sodo, avendo peraltro come maestro Obradovic: Sarunas Jasikevicius. L'altro è stato perno, fino a giugno, del Panathinaikos ed è il 2° assist-man nella storia della competizione, con 1260 (dietro solamente a Vassilis Spanoulis, a quota 1516, ma con 82 presenze in più): Nick Calathes. Dalla loro connection tra panchina e parquet passano molti dei sogni di gloria del Barça, senza ovviamente dimenticare l'assoluto fenomeno Nikola Mirotic, l'all-around player Adam Hanga e la sfilza di tiratori micidiali a disposizione per raccogliere il testimone di Juan Carlos Navarro nel ruolo. C'è poi il lusso di avere backup fortissimi e di qualità: Thomas Heurtel rimane uno dei migliori registi in Europa, Alex Abrines e Victor Claver due esperti, versatili e affidabilissimi atleti. Infine il "Messi del basket", come l'hanno definito: Leandro Bolmaro, a soli 19 anni, è pronto a conquistare la scena e scalzare dalle gerarchie di coach Jasikevicius i veterani. Mai come quest'anno, in Catalogna, c'è voglia di puntare al bersaglio grosso, riscrivendo capitoli importanti nell'eterna rivalità col Real Madrid.

1. CSKA Mosca

Prendete uno dei giocatori più spettacolari e giocolieri dell'EuroLega, Mike James, aggiungetevi il miglior lungo, per distacco, della competizione, Tornike Shengelia, e mescolate il tutto con una buona dose di rimbalzi, ganci e blocchi garantiti da uno dei più performanti centri d'Europa, Nikola Milutinov. Fatto? Il risultato allora dovrebbe essere uno solo: CSKA. La corazzata moscovita non ha badato a spese per rinnovare il roster, sebbene il presidente Andrey Vatutin abbia più volte sostenuto una drastica riduzione del budget rispetto alle passate stagioni. A suon di milioni il CSKA ha così sbaragliato la concorrenza di Barcellona, Milano e diversi team NBA per comporre quello che, con tutta probabilità, è lo starting five più forte mai visto nella storia dell'EuroLega: James, Hilliard, Clyburn, Shengelia, Milutinov. Basterebbe il quintetto, da solo, a spiegare perché si debba scrivere di favorita numero uno. Se non fosse che poi bisogna aggiungervi il "nuovo" Obradovic in panchina, Dimitris Itoudis, e giocatori che definire comprimari sarebbe pura follia. I backup - anche qui termine non fu mai più inadatto - sono tanti per ogni ruolo, garantendo una qualità che il 90% delle restanti squadre può solo lontanamente sognare. L'unico ostacolo? Quella sorta di maledizione che affligge i moscoviti quando si tratta di vincere la coppa. Dal 2003 sono state ben 16 le F4 conquistate, ma solo 4 le affermazioni (con 3 finali perse). Coach Itoudis sembra però aver iniziato a stravolgere la storia, centrando 2 affermazioni in 4 anni, compresa l'ultima (2018-19) e non ha alcuna intenzione di sottostare alla cabala.

