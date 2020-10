A cura di Davide Fumagalli. Lo Zalgiris Kaunas non si ferma più: quarta partita e quarta vittoria per la formazione di Martin Schiller! L'ultima vittima dei biancoverdi è l'Anadolu Efes che cade 89-73 alla Zalgirio Arena, gremita con oltre 5mila spettatori pur in tempo di Coronavirus: lo Zalgiris, dopo le prime tre vittorie in trasferta, non può fallire l'esordio casalingo e approfitta di un Efes forse stanco dopo la partita di Berlino con l'Alba e sempre senza Shane Larkin. I lituani ritrovano il successo contro l'Efes dopo 2 anni e tre sconfitte di fila: ottima la prova balistica dei biancoverdi, 69% da due e 10 su 19 da tre, e ben cinque giocatori in doppia cifra, con Nigel Hayes mattatore a quota 17 punti, seguito dai 12 di Lekavicius e Grigonis. All'Anadolu Efes non bastano i 20 punti di Bryant Dunston e i 16 con 6 assist di Kruno Simon.