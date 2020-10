Basket

Eurolega: showtime del Valencia a Madrid, con l'alley-oop Hermannsson-Tobey

Il Valencia domina in lungo e in largo a Madrid, non solo grazie alle triple di Bojan Dubljevic (6/9 da 3 e 24 punti), bensì anche per le giocate di Mike Tobey. Quest'ultimo regala anche spettacolo con questo alley-oop alzatogli da Martin Hermannsson.

