Maccabi Tel Aviv - Bayern Monaco 82-85

A cura di Davide Fumagalli. Colpaccio del Bayern Monaco che batte il Maccabi e conquista il primo successo a Tel Aviv! La squadra di Andrea Trinchieri, reduce dalla vittoria di Berlino con l'Alba, infila il bis in trasferta con una prestazione molto convincente: determinante Vladimir Lucic che firma il suo career high in Eurolega, 26 punti, con 4 triple (2 pesantissime nel quarto periodo) e una giocata difensiva determinante sul +2 dei suoi a pochi secondi dal termine. I bavaresi hanno anche 16 punti da Zipser, 14 dell'ex di serata Reynolds e 13 da Baldwin. Secondo ko di fila dopo quello di Mosca col CSKA per il Maccabi a cui non riesce la rimonta dopo aver toccato il -12 nel terzo periodo: le 18 palle perse pesano parecchio e non basta il gran secondo tempo di Scottie Wilbekin da 25 punti sui 27 complessivi (anche 7 assist e 5 perse); degli altri si salva solo il centro croato Zizic, 19 punti e 6 rimbalzi con un solo errore al tiro.

Eurolega Magata di Facundo Campazzo: assist dietro la testa per Walter Tavares UN' ORA FA

Wilbekin alza, Hunter vola e schiaccia a una mano

La gara della Menora Mivtachim Arena inizia a marce piuttosto basse, il primo periodo si chiude in parità sul 15-15 (1 su 8 da tre e 10 perse totali), poi nel secondo quarto la squadra di Trinchieri aumenta l'intensità difensiva e in attacco trova punti dall'ex Reynolds, e dalle triple di Bray e Zipser per il +9. Il Bayern tocca anche il +11 nel primo tempo, poi all'intervallo è 34-25 per i bavaresi. Nel secondo tempo il Maccabi torna sotto, Wilbekin e Bender fanno subito -4 (32-36), il Bayern scappa di nuovo fino a +11 ma l'inerzia è tutta dei padroni di casa che con Zizic e 5 punti in fila di Wilbekin arrivano a -2. Allo scadere del terzo periodo Zipser segna da tre per il nuovo +5 Bayern (55-60) ed è una doccia gelata per gli israeliani.

Zipser segna allo scadere del 3° quarto: tripla pesante

Nell'ultimo periodo infatti la squadra di Trinchieri vola a +12 sul 70-58, sembra fatta ma Wilbekin è scatenato, segna canestri su canestri e tiene in vita i suoi. Il finale è rocambolesco, Zipser commette fallo antisportivo su Dorsey che firma il -2 dalla lunetta, poi sull'azione successiva nè Caloiaro, nè Hunter riescono a firmare il canestro del possibile pari. Sprecata questa chance, il Bayern Monaco chiude il discorso con Weiler-Babb che mette il primo libero e fissa l'85-82; Wilbekin prova il tiro disperato da metà campo per il pareggio ma trova solo il tabellone.

Reynolds vola e cancella tutto: che stoppata dell'ex di turno!

Nel round 4, venerdì, il Maccabi ha una trasferta difficile al Pireo contro l'Olympiacos, non da meno quella del Bayern Monaco a Istanbul contro il Fenerbahce.

Maccabi Tel Aviv : Bryant 4, Wilbekin 27, Jones 3, Caloiaro 8, Hunter 4, Cohen, Dorsey 9, Blayzer 5, Bender 3, Sahari ne, Zizic 19, Alber ne. All. Sfairopoulos.

: Bryant 4, Wilbekin 27, Jones 3, Caloiaro 8, Hunter 4, Cohen, Dorsey 9, Blayzer 5, Bender 3, Sahari ne, Zizic 19, Alber ne. All. Sfairopoulos. Bayern Monaco: Weiler-Babb 1, Baldwin 13, Bray 3, Reynolds 14, Thomas, Lucic 26, Flaccadori ne, Dedovic 2, Zipser 16, Johnson 6, Sisko, Radosevic 4. All. Trinchieri.

Highlights: Maccabi-Bayern Monaco 82-85

* * *

Fenerbahçe Beko - CSKA Mosca 77-78 d1ts

A cura di Davide Fumagalli. Dopo oltre due anni e mezzo il CSKA Mosca torna a vincere ad Istanbul e infligge il primo ko al Fenerbahce Beko di Igor Kokoskov. I moscoviti, reduci dal successo sul Maccabi, si ripetono in trasferta spuntandola 78-77 dopo un tempo supplementare: determinante la prova di Will Clyburn, favoloso con 26 punti e 6 rimbalzi, soprattutto autore della tripla che è valso l'overtime e poi del canestro più fallo per il definitivo sorpasso. In doppia cifra per il CSKA anche l'ex milanese Mike James con 14 punti e 6 assist. Per il Fenerbahce resta un po' di amaro in bocca perchè per due volte l'hanno avuta in pugno: non bastano i 21 punti di De Colo, che però si fa espellere per doppio fallo tecnico ad un minuto dal termine dei regolamentari, i 18 con 6 su 6 da tre di Jarell Eddie e i 16 punti con 8 assist di Lorenzo Brown, che però fallisce il tiro della possibile vittoria in overtime.

Pazzesca prestazione di Clyburn: firma la vittoria del CSKA col Fenerbahce

La partita non tradisce le attese, il primo quarto si chiude col CSKA avanti 12-10 ma lo spettacolo non manca. Nel secondo periodo Eddie, Brown e De Colo portano il Fenerbahce avanti 27-21, poi si accende Clyburn e con 8 punti in fila rimette davanti il CSKA sul 32-29, che diventa 32-31 all'intervallo lungo. La ripresa vede il CSKA partire meglio, James e l'ndiavolato Clyburn tengono i russi davanti, fino a +4, ma il Fenerbahce impatta con la terza bomba di Eddie e poi De Colo realizza allo scadere la tripla del 51-49 con cui si va all'ultima pausa. L'ultimo periodo vede De Colo protagonista per il 59-55 dei suoi, poi Eddie e Kurbanov si scambiano triple, e a un minuto dalla fine De Colo si fa espellere per doppio fallo tecnico, il secondo per simulazione. Lì il Fener prova a chiudere il discorso volando sul 69-66 con Vesely e due liberi di Brown, e in mezzo una gran stoppata di Pierre su James, ma non è finita: infatti torna il solito Clyburn che infila la bomba del 69-69. I turchi hanno comunque l'ultima chance, Brown però sbaglia e così si va al supplementare.

Vesely manda Brown a schiacciare, poi viceversa: è spettacolo Fenerbahce

Nell'overtime Mosca prova subito all'allungo ma il Fenerbahce torna sotto, Eddie insacca la sesta tripla (6 su 6), Brown pareggia andando fino in fondo e poi l'ex Stella Rossa fa +2 coi liberi. Ancora una volta è il solito Clyburn a rovinare la festa dei padroni di casa perché attacca il ferro, segna, subisce il fallo di Vesely e realizza anche il libero del sorpasso sul 78-77. E' la giocata decisiva perché Brown ha di nuovo la chance per vincere ma il suo tiro in penetrazione non va e così al suono della sirena il CSKA può esultare due volte, per il successo e per aver ritrovato un clamoroso Will Clyburn.

Gran stoppata di Dyshawn Pierre: l'ex Sassari cancella Mike James

Nel round 4, venerdì, il CSKA Mosca riceverà l'Alba Berlino ancora a zero punti (ore 19) mentre il Fenerbahce giocherà ancora in casa contro il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, reduce dal successo a Tel Aviv (ore 19.45).

Fenerbache Beko : Hamilton, Brown 12, Westermann ne, Biberovic ne, De Colo 21, Pierre 2, Barthel 2, Vesely 11, Eddie 18, Candan ne, Muhammed 3, Ulanovas 4. All. Kokoskov.

: Hamilton, Brown 12, Westermann ne, Biberovic ne, De Colo 21, Pierre 2, Barthel 2, Vesely 11, Eddie 18, Candan ne, Muhammed 3, Ulanovas 4. All. Kokoskov. CSKA Mosca: Bolomboy 8, Khomenko, James 14, Hilliard 3, Ukhov, Hackett 5, Voigtmann 8, Clyburn 26, Shengelia 8 Umrikhin ne, Kurbanov 6. All. Itoudis.

Highlights: Fenerbahce-CSKA 77-78 d1ts

* * *

Real Madrid-Khimki Mosca 94-85

Di Daniele Fantini. Dopo due brutte sconfitte nei derby spagnoli con Baskonia e Valencia, il Real Madrid festeggia il primo successo stagionale in Eurolega regolando il Khimki Mosca 94-85 nel deserto del Wizink Center, tenuto a porte chiuse. Risultato prevedibile, considerando i problemi di organico della formazione russa, falciata da una serie di infortuni a inizio stagione e duramente colpita dal coronavirus nei giorni scorsi: il Khimki si presenta con soltanto cinque elementi della prima squadra e allunga le rotazioni raccogliendo tre giovani per raggiungere il numero minimo di otto elementi a referto.

Magata di Facundo Campazzo: assist dietro la testa per Walter Tavares

Nonostante le difficoltà del caso, ne esce una partita divertente e godibile, che il Real Madrid riesce a domare soltanto a ripresa inoltrata. L'MVP è Sergio Llull, che rispolvera una prestazione d'antan sparando 21 punti con 7/9 al tiro, un bottino che gli permette di avvicinarsi a -3 da quota 3.000 in carriera. In vista dell'impegno di venerdì sera al Forum contro Milano (ore 20.45, LIVE su Eurosport Player ed eurosport.it), coach Pablo Laso usa rotazioni molto ampie attingendo forze fresche dalla panchina: sono ottime le prestazioni di Trey Thompkins (18 punti, 4 rimbalzi) e Nicolas Laprovittola, capace di regalare sprazzi di show-time nella ripresa in salsa sudamericana (19 punti, 5/7 dall'arco e 7 assist). In una serata di relativa intensità difensiva, sono le percentuali dall'arco a fare la differenza: il Real Madrid insacca 17 triple su 34 tentate (50%).

Il Khimki resta a fondo classifica con un record di 0-3 ma si merita tutti gli applausi del caso per aver onorato al massimo una partita già segnata alla palla a due. Vyacheslav Zaytsev ha tanti minuti per mettersi in mostra con grandissima faccia tosta (21 punti, 8/12 e 9 assist), mentre Devin Booker (22+6 rimbalzi) e Jonas Jerebko (18+9) tengono le fila del gioco da perfetti veterani. Molto interessante il giovane Vladislav Odinokov, guardia tiratrice classe 2000: dopo aver debuttato realizzando 11 punti sabato scorso contro lo Zalgiris, si ripete mettendone altrettanti a referto e mostrando una sicurezza nei fondamentali offensivi impressionante per un giocatore privo di esperienza a questo livello.

Real Madrid : Campazzo 2, Llull 21, Abalde 8, Garuba, Tavares 11; Fernandez 3, Laprovittola 19, Deck, Carroll 6, Thompkins 18, Taylor 6. N.e.: Causeur. All.: Laso.

: Campazzo 2, Llull 21, Abalde 8, Garuba, Tavares 11; Fernandez 3, Laprovittola 19, Deck, Carroll 6, Thompkins 18, Taylor 6. N.e.: Causeur. All.: Laso. Khimki: Zaytsev 21, Vialtsev 5, Monia 6, Jerebko 18, Booker 22; Sharapov, Odinokov 11, Evstigneev 2. All.: Kurtinaitis.

* * *

Ecco il remix di "I Feel Devotion", lo spot per la stagione 2020-21

Eurolega Lo Zenit sgambetta il Barcellona, all'Olympiacos il derby di Atene 09/10/2020 A 20:20