L'Olimpia Milano chiude il cerchio: ufficiale la firma di Zach LeDay

Il big-man statunitense ha firmato un contratto biennale con l'AX Armani Exchange Milano dopo una stagione molto positiva allo Zalgiris Kaunas, chiusa con 11.8 punti e 4.7 rimbalzi di media. Ufficiale anche la firma di Nemanja Nedovic con il Panathinaikos Atene.

Dopo aver salutato Arturas Gudaitis, intenzionato a riprendersi un ruolo importante come pedina fondamentale nello scacchiere del nuovo Zenit San Pietroburgo, l'AX Armani Exchange Milano rifinisce il reparto lunghi trovando un accordo biennale con Zach LeDay, in uscita dallo Zalgiris Kaunas. Big-man versatile, energetico e fisico nonostante la statura (202 cm per 108 kg), LeDay è in grado di coprire entrambi i ruoli di ala grande e centro: uscito nel 2017 da Virginia Tech, ha intrapreso la carriera da professionista in Europa con l'Hapoel Gilboa Galil e ha proseguito giocando due stagioni in Eurolega con Olympiacos e Zalgiris, crescendo moltissimo con due grandi allenatori come David Blatt e Sarunas Jasikevicius. L'anno scorso, titolare nella squadra campione di Lituania, ha fatto registrare i suoi massimi in carriera con 11.8 punti, 4.7 rimbalzi e il 43.3% dall'arco, anche se con un numero relativamente basso di tentativi (13/30).

"Sono davvero grato di poter rappresentare la città di Milano e lavorare in una società prestigiosa, di fianco a grandi giocatori e allenatori - le prime parole di LeDay in biancorosso -. Sono pronto a lavorare, pormi obiettivi importanti e fare tutto ciò che serve per vincere".

Nel frattempo è ufficiale anche la firma di Nemanja Nedovic con il Panathinaikos: l'esterno serbo ha firmato per una stagione, chiudendo un'esperienza biennale con l'Olimpia Milano. Frenato da una lunga serie di problemi fisici e muscolari, Nedovic ha giocato soltanto 17 partite in Eurolega nella scorsa annata, tenendo 7.9 punti di media con il 34.3% dalla distanza, in netto calo rispetto alla prima stagione in biancorosso.

