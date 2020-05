L'Olimpia Milano guarda alla crisi del Fenerbahçe: offerte per Gigi Datome e Derrick Williams

Luigi Datome, #70 of Fenerbahce Beko Istanbul in action with Derrick Williams, #21 of Fenerbahce Beko Istanbul during the 2019/2020 Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 11 match between Fenerbahce Beko Istanbul and Khimki Moscow Region

Dopo gli arrivi di Davide Moretti e Kyle Hines, l'AX Armani Exchange Milano sposta il mirino sui big del Fenerbahçe, azzoppato da pesanti problemi economici: nei prossimi giorni potrebbero arrivare Gigi Datome e Derrick Williams, già corteggiati invano la scorsa estate.

Anche se con un anno di ritardo rispetto al corteggiamento iniziato la scorsa estate, Gigi Datome e Derrick Williams potrebbero, alla fine, sbarcare a Milano. Dopo gli innesti di Davide Moretti e Kyle Hines, l'Olimpia sta infatti guardando con attenzione alla situazione interna al Fenerbahçe, invischiato in una pesante crisi economica resa ancor più grave dall'emergenza coronavirus: il club turco rischia una pesante implosione a partire dalla non-conferma di coach Zeljko Obradovic fino ad arrivare alla perdita di tanti pezzi pregiati.

Se il contratto di Obradovic non dovesse essere esteso, si aprirebbe per l'Olimpia una concreta possibilità di lanciare l'assalto a Gigi Datome, rimasto a Istanbul proprio per proseguire la collaborazione con un allenatore in cui nutre stima enorme: Jesus andrebbe a occupare lo slot di ala piccola con Vlado Micov, un ruolo in cui Milano è stata deficitaria nelle ultime due stagioni, e rinforzerebbe in maniera importante un pacchetto italiani che deve già fare i conti con l'addio di Amedeo Della Valle, per cui è rispuntata, potente, la pista Alba Berlino.

Altrettanto determinante per gli equilibri della squadra sarà la caccia a Derrick Williams per la necessità dell'Olimpia di ricostruire il front-court stanti i probabili saluti a Luis Scola e Arturas Gudaitis e le situazioni ancora dubbie riguardanti Jeff Brooks e Christian Burns. Sbarcato al Bayern Monaco nell'estate del 2018, Williams aveva preferito il Fenerbahçe nella scorsa sessione di mercato per un'offerta economica maggiore, ma le notizie che trapelano da Istanbul remerebbero in direzione opposta: si parla, infatti, di stipendi non pagati negli ultimi tre mesi, faccenda che potrebbe spingere l'ex giocatore NBA a prendere la strada per Milano.

