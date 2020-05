Malcolm Delaney si separa dal Barcellona: c'è l'Olimpia Milano nel suo futuro?

La guardia statunitense risolve il contratto con i blaugrana e torna libero sul mercato. Secondo varie fonti è uno degli obiettivi dell'AX Armani Exchange per la prossima stagione anche se non c'è ancora un accordo vista la forte concorrenza, in primis dell'Olympiacos.

La stagione di Eurolega non è stata ancora definita conclusa, idem per la Liga spagnola, ma intanto il Barcellona annuncia la separazione con Malcolm Delaney. Una separazione consensuale tra il club catalano, tra le favorite per il trono d'Europa, e la guardia statunitense, arrivato a campionato già iniziato dati gli infortuni di Heurtel e Pangos: il 31enne di Baltimore torna libero sul mercato e diventa automaticamente un pezzo pregiato. Su di lui, secondo varie fonti, ci sarebbe un fortissimo interesse dell'Olimpia Milano per la prossima stagione, un profilo che già era stato avvicinato in passato al club di Giorgio Armani.

Secondo il giornalista greco Nikos Varlas di Eurohoops esisterebbe già un accordo tra Milano e Delaney sulla base di un contratto pluriennale mentre Sportando frena e parla di un dialogo aperto e costante, anche se la trattativa non è così avanzata perchè ci sono tanti club sul giocatore americano. In primis l'Olympiacos di coach Bartzokas che rivorrebbe con sè il giocatore con cui nel 2016 arrivò fino alla Final Four di Eurolega coi russi della Lokomotiv Kuban Krasnodar.

Malcom Delaney, play-guardia classe 1989 che in passato ha giocato anche in NBA con gli Atlanta Hawks, ha viaggiato in Eurolega a 10.2 punti e 4.8 assist, e sarebbe il profilo ideale da affiancare a Sergio Rodriguez per coach Ettore Messina a Milano.

