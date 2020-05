Botti di mercato in casa Olimpia Milano: in arrivo Kyle Hines, out Amedeo Della Valle

Kyle Hines, #42 of CSKA Moscow in action during the 2019/2020 Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 10 match between Real Madrid and CSKA Moscow at Wizink Center on November 22, 2019 in Madrid, Spain.

Dopo l'ingaggio di Davide Moretti, l'Olimpia Milano è ancora protagonista con due operazioni di mercato in attesa di ufficialità: arriva l'esperto Kyle Hines, centro del CSKA Mosca, ma saluta Amedeo Della Valle, chiuso dallo stesso Moretti e dalla crescita di Riccardo Moraschini. Vicino all'addio anche Arturas Gudaitis, corteggiato da Real Madrid e Zenit San Pietroburgo.

Dentro Kyle Hines, fuori Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano resta in fase caldissima di mercato dopo l'ingaggio di Davide Moretti con un grande colpo in entrata e un addio prevedibile dopo l'arrivo in biancorosso del prodotto del Texas Tech: entrambe le operazioni sono ancora in attesa di ufficializzazione.

Kyle Hines approda a Milano dal CSKA Mosca, dove ha speso gli ultimi sette anni della carriera vincendo tre titoli in Eurolega (l'ultimo nella scorsa stagione assieme a Sergio Rodriguez, che ritroverà in maglia Olimpia). Per il centro classe 1986 si chiude così quel cerchio immaginario che lo ha visto muovere i primi veri passi da professionista proprio in Italia con la maglia di Veroli, trampolino di lancio per lo sbarco in Eurolega con il Brose Bamberg di coach Trinchieri e il susseguente trasferimento all'Olympiacos, griffato con il primo dei quattro trionfi europei in carriera (2012).

Centro undersized di 198 cm ma con un'esperienza, una cattiveria agonistica e un senso tattico della posizione di livello superiore, Hines è, sulla carta, un tassello perfetto per l'impronta fisica e difensiva che coach Ettore Messina intende dare alla squadra nel prossimo futuro. Hines farà coppia sotto canestro con il confermato Kaleb Tarczewski ma, a questo punto, sembra destinato a partire Arturas Gudaitis: il centro lituano, reduce da una stagione in cui ha sofferto il lungo stop per l'infortunio al crociato, è pesantemente corteggiato da Real Madrid e Zenit San Pietroburgo, società non di primo piano ma con un budget importante da investire.

Quasi scontata, invece, l'interruzione del rapporto con Amedeo Della Valle, come anticipato da Sportando. L'arrivo di Davide Moretti e la presenza ingombrante di Riccardo Moraschini, l'italiano su cui coach Messina ha puntato in maniera più importante, avrebbero rischiato di intasare le rotazioni sul perimetro riducendo un minutaggio già di per sé non abbondante: dopo una prima stagione utilizzato con il contagocce da coach Pianigiani, Della Valle lascia dopo un'annata comunque in crescita che l'ha visto produrre 5.9 punti di media con il 50% dal campo in Eurolega.

