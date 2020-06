Milano chiude con Kevin Punter, ora caccia a un 4 titolare

Kevin Punter of Crvena Zvezda in action during the 2019/2020 Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 17 match between Crvena Zvezda mts Belgrade and FC Bayern Munich at Stark Arena Hall on January 2, 2020 in Belgrade, Serbia

L'Olimpia Milano prosegue il mercato annunciando l'accordo con Kevin Punter, esterno realizzatore già visto in Italia con la maglia della Virtus Bologna. I prossimi obiettivi saranno un'ala e il completamento del reparto italiani con un ultimo innesto.

Dopo un paio di settimane di rumoreggiamenti è arrivata l'intesa: l'AX Armani Exchange Milano ha scelto Kevin Punter per il ruolo di esterno realizzatore per rimpiazzare Nemanja Nedovic nello scacchiere di coach Ettore Messina. La guardia statunitense, classe 1993, 193 cm, è una vecchia conoscenza del nostro campionato: nel 2018-19 ha vestito la canotta della Virtus Bologna (14.2 punti di media con il 34.5% dall'arco in LBA) vincendo la FIBA Champions League da MVP della finale contro Tenerife (27 punti, 7 rimbalzi), cifre che gli hanno fatto da trampolino di lancio per il debutto in Eurolega nella scorsa stagione sospesa per l'emergenza coronavirus.

Dopo aver cominciato l'annata con qualche difficoltà all'Olympiacos (6.8 punti in 11 partite), è poi esploso alla Stella Rossa Belgrado incarnando alla perfezione il ruolo di guastatore offensivo in uscita dalla panchina (15.9 punti in 12 gare con il 48.1% dalla distanza), una situazione in cui potrebbe ritrovarsi anche a Milano se Messina scegliesse di utilizzare Michael Roll nel ruolo di 2 titolare o schierare un quintetto più pesante con Shavon Shields al fianco di Vlado Micov sul perimetro. Le qualità e gli istinti offensivi del giocatore sono indubbi e già ampiamente dimostrati, ma resta il punto interrogativo sull'applicazione mentale di un ragazzo che è stato accantonato da Sasha Djordjevic alla Virtus Bologna dopo una sola stagione per una serie di atteggiamenti non graditi.

Il mercato prosegue ora con la ricerca di un'ala forte di livello a completamento della batteria-lunghi e di un giocatore italiano per chiudere invece i conti nel reparto azzurro, in deficit di una pedina dopo gli addii di Amedeo Della Valle e Christian Burns. La pista per Gigi Datome parebbe però raffreddarsi: dagli ultimi rumors, Zeljko Obradovic sembrerebbe disposto a proseguire sulla panchina del Fenerbahçe nonostante il taglio del monte stipendi, e il capitano della nazionale azzurra ha sempre dichiarato di sentirsi legato all'allenatore con cui ha vinto l'Eurolega nel 2017.

