Durissimo attacco di Dimitris Giannakopoulos all'Eurolega e a Jordi Bertomeu, con il patron del Panathinaikos che lascia intendere come non siano arrivati gli introiti della partecipazione in Eurolega: "Nessuno sa dove finiscono i soldi". Intanto ha messo il club in vendita per 25 milioni e spera di vedere il Pana in Champions League dalla prossima stagione.

La giornata si era aperta con una bomba. Il Panathinaikos lascia l'Eurolega? Così aveva titolato il Mundo Deportivo, facendo intendere che il patron del club greco sarebbe andato da lì a poco in conferenza stampa per fare l'annuncio ufficiale. La conferenza c'è stata, ma le parole di Dimitris Giannakopoulos non sono state esattamente quelle...

Comunico la mia decisione di mettere in vendita il Panathinaikos per 25 milioni di euro. Lascio con il Panathinaikos campione e a testa alta. Il mio ciclo qui è terminato in modo definitivo e irrevocabile. [Dimitris Giannakopoulos in conferenza stampa]

Un ciclo composto da 5 campionati greci vinti e 6 Coppe greche, per un totale di 4 Doppi Greci (l'accoppiata nello stesso anno di Campionato e Coppa). Un po' di rammarico per non aver vinto nulla a livello internazionale, ma “in casa” la squadra di Giannakopoulos ha vinto più dell'Olympiacos per intenderci. Ecco l'addio, per 25 milioni. E dire che Giannakopoulos - diventato proprietario del club nel 2012 - abbia riferito che il reale valore del suo Panathinaikos sia superiore ai 100 milioni.

E l'Eurolega? Beh il discorso cambia, anche Giannakopoulos ha le idee molto chiare...

Il Panathinaikos giocherà in Eurolega, ma preferirei che la nuova dirigenza decidesse di giocare nella Basketball Champions League. Perché? L'Eurolega è la definizione di fallimento. Jordi Bertomeu non ha riguardo per le persone che hanno investito denaro in Eurolega. Ma penso che la Basketball Champions League sia pronta a cancellare l'Eurolega. Nessuno può ricattare il Panathinaikos. Non siamo la pecora nera dell'Eurolega, noi siamo il lupo dell'Eurolega. Abbiamo investito più di 400 milioni di euro nella squadra in questi anni

Tutti ormai hanno capito che l'Eurolega abbia raggiunto il suo punto zero con Jordi Bertomeu come unico responsabile. L'Eurolega è una scatola nera, le squadre non sanno dove vanno a finire i soldi. Ora l'Eurolega ha trovato un duro rivale come la Champions League. Due anni fa non erano pronti, adesso lo sono. Vedo che la FIBA sta lavorando ad un programma e negli ultimi due anni hanno sviluppato importanti collaborazioni con la NBA e il mercato asiatico. Guardando il loro piano, penso che in futuro l'unico evento davvero potente in Europa sarà proprio quello della Basketball Champions League. Le squadre importanti dell'Eurolega andranno a giocare lì. Molte squadre abbandoneranno presto questo aborto chiamato Eurolega

E qui viene il bello. Parole durissime quelle di Giannakopoulos che apre a nuovi scenari. Non c'è nessuna ufficialità circa un addio imminente del Pana dall'Eurolega, ma quale sarà il criterio per acquistare il club. Basterà presentare i 25 milioni di euro, o anche specificare la volontà di un cambio di rotta sostanziale a livello europeo? Bisogna domandarselo. Senza dimenticare, comunque, che servirà un investitore che acquisti il club in poco tempo. Altra cosa non scontata vista l'imminente crisi che si sta per abbattere sullo sport. Poi in Grecia...

Non è per nulla scontato, quindi, che il Pana sia certo di disputare l'Eurolega 2020-2021, avendone comunque il diritto “avendo un contratto per parteciparvi”. Ma senza soldi... Quindi si procederà con un ripescaggio? Ci sono degli spiragli per l'ingresso della Virtus Bologna? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane se e quando il Panathinaikos verrà acquistato da un nuovo imprenditore.

