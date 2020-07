Sarunas Jasikevicius lascia lo Zalgiris Kaunas: firma per tre anni con il Barcellona

Sarunas Jasikevicius, Head Coach of Zalgiris Kaunas in action during the 2019/2020 Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 21 match between Zalgiris Kaunas and Alba Berlin at Zalgirio Arena on January 24, 2020 in Kaunas, Lithuania

Si chiude dopo cinque anni l'avventura di Sarunas Jasikevicius sulla panchina dello Zalgiris Kaunas: il coach lituano ha scelto di abbracciare un progetto ambizioso al Barcellona, con l'obiettivo di riportare i blaugrana a vincere campionato ed Eurolega. In passato, da giocatore, ha indossato la canotta del Barcellona ottenendo il Grande Slam nel 2003.

Dopo aver riportato lo Zalgiris Kaunas a traguardi attesi da un ventennio in Europa con la FinalFour del 2018 e i playoff nella passata stagione, Sarunas Jasikevicius ha scelto di tagliare in maniera dolorosa il cordone ombelicale con il club che lo ha lanciato nell'elite degli allenatori al termine di una straordinaria carriera da giocatore in Europa. Jasikevicius abbraccia il progetto del Barcellona firmando un contratto per le prossime tre stagioni a 3.2 milioni di euro complessivi, una cifra minore rispetto a quella offerta dal Fenerbahçe, l'altro club che lo ha corteggiato in maniera esplicita dopo l'addio di Zeljko Obradovic, ma con maggiori garanzie sulla qualità e profondità di un roster già pronto ad arrivare in fondo in questa stagione sospesa per l'emergenza coronavirus.

L'obiettivo è chiaro: riportare il Barcellona al vertice della Liga e dell'Eurolega, risultati mancati da Svetislav Pesic nelle due scorse stagioni. Nonostante l'ottimo lavoro del coach serbo, capace di rivitalizzare un ambiente spento dopo i risultati deludenti del 2017-18 (quartulimo posto in Eurolega con un record di 11-19) e di gettare le basi per la costruzione di un nuovo ciclo potenzialmente vincente, il Barcellona si è fermato in gara-5 ai playoff nella scorsa stagione contro l'Anadolu Efes poi finalista e si è arreso nelle due finali-scudetto giocate contro Real Madrid (3-1) e Baskonia, con la sconfitta in volata per 69-67 in gara secca decisa nel finale dal nostro Achille Polonara.

Per Jasikevicius si tratta di un ritorno al passato: il Barcellona è stata la prima big in cui ha militato dopo gli inizi di carriera da giocatore tra Lietuvos Rytas e Olimpia Lubiana, in un periodo segnato da tanti successi. Con lui, il Barça ha vinto due campionati spagnoli (2001 e 2003), due Coppe di Spagna (2001 e 2003) e l'Eurolega del 2003, anno del Grande Slam blaugrana proprio con lo stesso Svetislav Pesic in panchina.

