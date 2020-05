Squadra campione, MVP, miglior coach: come sarebbe finita l'Eurolega? I pronostici di Eurosport

Squadra campione, MVP, miglior giovane, miglior allenatore, Olimpia Milano ai playoff: come sarebbe finita la stagione di Eurolega senza la sospensione per la pandemia di coronavirus? Ecco i pronostici del team basket di Eurosport, ora tocca a voi votare nei sondaggi per ogni categoria!

Come sarebbe finita la stagione di Eurolega senza lo stop per coronavirus? Squadra campione, MVP, miglior giovane, miglior coach e volata-playoff per l'Olimpia Milano: vi presentiamo i pronostici del team Eurosport e vi invitiamo a fare i vostri, votando nei sondaggi aperti per ogni categoria! Diteci la vostra!

Squadra campione: Anadolu Efes Istanbul

Eurolega Milano in lotta playoff, poker in Eurocup, super Efes: cosa ci ha lasciato questa stagione di coppe IERI A 11:07

Il coronavirus l'ha fermato sul più bello, nelle battute finali di una stratosferica cavalcata in regular-season. L'Anadolu Efes Istanbul guidava la classifica con un record di 24-4 impreziosito da due maxi-strisce rispettivamente di 11 e 8 vittorie consecutive. Numeri, uniti a un gioco e a una qualità/quantità di talento diffusa, che sembravano poter vendicare la sconfitta in finale della scorsa stagione e regalare al club turco il primo titolo della storia.

L'esito del sondaggio del team Eurosport:

Anadolu Efes Istanbul - 43%

Real Madrid - 29%

FC Barcellona - 29%

Sondaggio L'Eurolega senza COVID: chi avrebbe vinto il titolo? Anadolu Efes Istanbul CSKA Mosca FC Barcellona Maccabi FOX Tel Aviv Real Madrid Altra squadra

MVP: Shane Larkin (Anadolu Efes Istanbul)

Un plebiscito. Ma, d'altronde, non poteva che essere così. Shane Larkin è l'MVP virtuale di una stagione giocata a livelli forse mai visti per efficacia, efficienza, personalità, leadership e capacità di essere sempre dominante e determinante per la propria squadra. Stiamo parlando di un giocatore che, al momento della sospensione del campionato, stava viaggiando a 22.2 punti di media e 4.1 assist con un surreale 50.9% dalla distanza (88/173). Larkin ha timbrato un'annata meravigliosa con il folle exploit da 49 punti contro il Bayern Monaco (record individuale nella storia dell'Eurolega) e ha salutato con un altro quarantello nell'ultima partita giocata contro l'Olympiacos.

L'esito del sondaggio del team Eurosport:

Shane Larkin - 100%

Sondaggio L'Eurolega senza COVID: chi sarebbe stato MVP? Mike James (CSKA) Shane Larkin (Efes) Nikola Mirotic (Barcellona) Alexey Shved (Khimki) Scottie Wilbekin (Maccabi) Altro giocatore

Miglior giovane: Deni Avdija (Maccabi FOX Tel Aviv)

L'Eurolega non è campionato per giovani. Sono sempre meno i talenti coltivati o lanciati da squadre che, di fronte a un livello di competitività crescente, preferiscono affidarsi ai veterani. Tra i pochissimi nati nel nuovo millennio visti in questa stagione, merita sicuramente Deni Avdija, ala di 205 cm, classe 2001, in forza al Maccabi Tel Aviv. Dopo un inizio in sordina, Avdija si è conquistato sempre più spazio anche all'interno di un gruppo di grande qualità come quello della squadra israeliana e convinto un coach molto esigente come Ioannis Sfairopoulos. Giocatore versatile con un'ottima base fisica, fondamentali fini e un tiro da fuori pericoloso, per Avdija si prospetta una chiamata molto alta già al prossimo draft NBA.

L'esito del sondaggio del team Eurosport:

Deni Avdija (Maccabi FOX Tel Aviv) - 57%

Theo Maledon (LDLC Asvel Villeurbanne) - 29%

Usman Garuba (Real Madrid) - 7%

Zan Sisko (FC Bayern Monaco) - 7%

Sondaggio L'Eurolega senza COVID: chi sarebbe stato miglior giovane? Deni Avdija (Maccabi) Usman Garuba (Real Madrid) Theo Maledon (Asvel) Altro giocatore

Miglior coach: Ergin Ataman (Anadolu Efes Istanbul)

In un campionato duro, competitivo e logorante come l'Eurolega, non si porta una squadra a dominare in quel modo la regular-season senza basi più che solide su cui poggiare. Coach Ergin Ataman ha saputo perfezionare e portare a livelli di efficacia e bellezza assoluta l'impostazione di gioco ultra-moderna con cui ha rinnovato il suo Anadolu Efes nella scorsa stagione. Tre esterni fisici, passatori, tiratori e penetratori (Larkin, Micic, Simon), un 4-stretch solidissimo (Singleton) e un cinque dinamico e verticale (Pleiss, ottimo nel sostituire l'infortunato Dunston): una chimica perfetta per una delle squadre che ha espresso il gioco più frizzante del torneo.

L'esito del sondaggio del team Eurosport:

Ergin Ataman (Anadolu Efes Istanbul) - 50%

Ioannis Sfairopoulos (Maccabi Tel Aviv) - 36%

Dimitris Itoudis (CSKA Mosca) - 7%

Rimas Kurtinaitis (Khimki Mosca) - 7%

Sondaggio L'Eurolega senza COVID: chi sarebbe stato miglior allenatore? Ergin Ataman (Efes) Dimitris Itoudis (CSKA) Sarunas Jasikevicius (Zalgiris) Ettore Messina (Milano) Ioannis Sfairopoulos (Maccabi) Altro allenatore

Olimpia Milano ai playoff? NO

Dopo un inizio travolgente e promettente da 7 vittorie nelle prime 9 gare con annesso primo posto in classifica, l'AX Armani Exchange Milano non ha saputo mantenere lo stesso passo indemoniato nel resto del torneo, complici infortuni e problemi di adattamento di alcuni nuovi giocatori. Dopo essere lentamente scivolata al di fuori della zona playoff, l'Olimpia è rimasta nel gruppone di centro-classifica grazie all'ultima zampata di Valencia, ma l'opinione comune nel team Eurosport è che difficilmente sarebbe riuscita a spuntarla in una volata-playoff così ampia, equilibrata e combattuta.

L'esito del sondaggio del team Eurosport:

Olimpia Milano ai playoff? NO - 64%

Olimpia Milano ai playoff? SÌ - 36%

Sondaggio L'Eurolega senza COVID: l'Olimpia Milano avrebbe raggiunto i playoff? Sì No

Hanno collaborato: Marco Arcari, Marco Barzizza, Michele Boccacci, Mario Castelli, Giulia Cicchiné, Daniele Cuzzolin, Daniele Fantini, Davide Fumagalli, Andrea Meneghin, Marco Mordente, Pietro Pisaneschi, Hugo Sconochini, Andrea Solaini, Niccolò Trigari.

Eurolega Eurolega ed Eurocup finiscono qui. Sipario sulla stagione, troppi i rischi legati alla ripresa 25/05/2020 A 11:19