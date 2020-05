Strada in salita per l'Eurolega: i giocatori sono contrari alla ripresa della stagione

Fonti greche riportano che la maggioranza dei giocatori, riunitisi sabato pomeriggio in una videocall, non vorrebbe riprendere la stagione per la paura del virus e il rischio infortuni dopo la pausa prolungata. Lunedì 25 ci sarà il meeting decisivo col commissioner Jordi Bertomeu e gli 11 club con licenza pluriennale che voteranno per il ritorno o meno in campo.

La ripresa della stagione di Eurolega, e di Eurocup, si deciderà lunedì 25 maggio in un meeting, quasi certamente l'ultimo, con gli 11 club aventi licenza pluriennale che voteranno per il ritorno in campo o meno. Non filtra grande ottimismo anche perchè, secondo quanto riportato da fonti greche - Nikos Varlas e George Zakkas per la precisione -, il fronte dei giocatori si sarebbe detto contrario.

Nel meeting andato in scena sabato pomeriggio tra la Euroleague e la ELPA, l'unione dei giocatori di cui Gigi Datome è presidente, alla presenza di circa 36 elementi tra capitani e veterani delle 18 squadre, è uscito che la maggioranza non vorrebbe la ripresa della stagione per paura del virus e per il timore di infortunarsi visto che lo stop è stato molto lungo e non è semplice riprendere l'attività in maniera tempestiva.

Eurohoopes precisa che è stato un incontro informale in cui Euroleague ha presentato ai giocatori il piano per l'eventuale ripartenza e tutti i protocolli che verranno usati per diminuire il più possibile il rischio di contagio, che si è discusso con toni pacati e rispettosi, e che comunque ogni decisione verrà presa nella riunione di lunedì con i club.

