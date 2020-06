Poche ore dopo la risoluzione del contratto con il Fenerbahce, l'AX Armani Exchange pubblica una foto della famosa "barba" del capitano della nazionale e la scritta "insieme". Per Datome è un ritorno in Italia dal 2013, quando giocò la finale Scudetto con la Virtus Roma: da lì 2 anni in NBA e 5 a Istanbul, ora lo attende un accordo di 3 anni col club di coach Ettore Messina.

Mancava solo l'annuncio ufficiale ed è arrivato anche quello: Luigi Datome è un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano e vestirà la casacca dell'AX Armani Exchange per i prossimi 3 anni. Il nativo di Montebelluna, classe 1987, ha scelto Milano e l'Italia per intraprendere una nuova avventura dopo i 5 anni al Fenerbahce alla corte di Zeljko Obradovic: ora per il capitano della Nazionale si apre un capitolo agli ordini di un altro dei grandi coach del Vecchio Continente come Ettore Messina.

Le sue prime parole:

Sono davvero felice di cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera in una società storica e ambiziosa come l’Olimpia Milano

Il commento del general manager Christos Stavropoulos:

Gigi è un giocatore che rappresenta tutto quello che cerchiamo in un atleta: carisma, esperienza, valori umani, mentalità vincente. Siamo entusiasti di averlo con noi

Datome ritorna in Italia per la prima volta dalla stagione 2012-13 quando ha segnato 16.9 punti di media con 5.8 rimbalzi ed è stato nominato MVP del campionato, raggiungendo la finale Scudetto con la Virtus Roma, persa contro Siena. Da lì l'avventura in NBA, prima ai Detroit Pistons e poi ai Boston Celtics, senza lasciare il segno, poi nell'estate 2015 il ritorno in Europa e la firma col Fenerbahce: a Istanbul ha giocato quattro Final Four in quattro anni, è stato secondo quintetto All-EuroLeague nel 2016 e ha vinto il titolo europeo nel 2017 (ebbe 11 punti e sei rimbalzi nella finale contro l'Olympiacos). Ha anche vinto tre volte il titolo turco, tre volte la Coppa di Turchia. È stato MVP dei playoff in Turchia nel 2016. Con la Nazionale italiana ha giocato gli Europei del 2007, 2011, 2013, 2015 e 2017, oltre ai Mondiali del 2019.

