Vassilis Spanoulis rinnova con l'Olympiacos: "Kill Bill" in biancorosso per l'11esima stagione

Nel giorno in cui 10 anni fa firmava con la squadra del Pireo in arrivo dai cugini del Panathinaikos, Spanoulis estende per un'altra stagione l'accordo con l'Olympiacos rimandando così il vociferato ritiro. Il campionissimo, che il 7 agosto comirà 38 anni, è il miglior marcatore di sempre in Eurolega con 4.239 punti.

Il ritiro è rimandato di almeno 12 mesi: l'Olympiacos ha infatti annunciato il rinnovo di contratto per un'altra stagione di Vassilis Spanoulis, il leggendario campione che il 7 agosto festeggerà i 38 anni (classe 1982). Un comunicato che arriva in una data non casuale, quella dell'11 luglio: infatti, 10 anni fa esatti, Spanoulis firmava per la prima volta coi biancorossi del Pireo dopo aver lasciato i "cugini" del Panathinaikos. Dieci anni dopo "Kill Bill" non appende le scarpe al chiodo ma prosegue la sua avventura e sarà ancora una delle colonne della formazione di coach Bartzokas.

Eurolega Simone Fontecchio vola in Germania: triennale con l'Alba Berlino, giocherà in Eurolega 07/07/2020 A 14:26

Spanoulis, che è il miglior marcatore di sempre dell'Eurolega con 4.239 punti, giocherà quindi l'11esima stagione con l'Olympiacos e proseguirà una carriera iniziata nel 1999 col Gymnastikos S. Larissas e che è proseguita poi con Maroussi e Houston Rockets in NBA, oltre al già citato Panathinaikos. In carriera "Kill Bill" ha vinto tre volte l'Eurolega, nel 2009, nel 2012 e nel 2013, con altrettanti premi di MVP della Final Four; nel 2013 è stato anche MVP stagionale di Eurolega che lo ha inserito nella squadra ideale del decennio 2010-2020.

Play Icon WATCH Top 10: le migliori giocate della carriera di Vassilis Spanoulis in Eurolega 00:04:02

Eurolega Arturas Gudaitis in uscita dall'Olimpia Milano: firmerà con lo Zenit San Pietroburgo 06/07/2020 A 09:36