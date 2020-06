Zanetti annuncia: "Virtus Bologna in Eurolega se si libera il posto del Panathinaikos"

Massimo Zanetti owner of Segafredo celebrates during the LBA Lega Basket of Serie A match between Virtus Segafredo Bologna and Aquila Dolomiti Energia Trento at PalaDozza on January 21, 2018 in Bologna, Italy.

Il patron della Segafredo Virtus Bologna ha annunciato in conferenza stampa che l'Eurolega considera le Vu nere come prima scelta in caso di rinuncia definitiva del Panathinaikos nella prossima stagione: "Stiamo allestendo una squadra da Eurolega, la Virtus si merita di giocare contro le squadre più forti d'Europa".

Se ci fosse un ipotetico draft per entrare in Eurolega, la Virtus Bologna sarebbe la prima scelta. L'annuncio, già nell'aria da giorni, arriva dalla bocca del patron, Massimo Zanetti, che ha spiegato come la squadra si stia muovendo sul mercato per costruire un gruppo adeguato alla situazione. La discriminante sarà la scelta del Panathinaikos: se la corazzata greca dovesse effettivamente abbandonare l'Eurolega per la Champions League, come ventilato in questo periodo societario molto turbolento, Bologna sarebbe pronta a subentrare. Altrimenti tornerà alla caccia dell'Europa che conta conquistandola sul campo, obiettivo già dichiarato nella stagione sospesa per la pandemia di coronavirus.

"In caso di uscita del Panathinaikos dall'Eurolega, ci hanno garantito che il posto sarà preso dalla Virtus Bologna. Abbiamo contatti con i vertici e verrà fatto tutto il possibile: siamo in contatto costante con i collaboratori di Bertomeu, conoscono tutti i nostri progetti. Speriamo di riuscirci perché la Virtus Bologna si merita di giocare in Eurolega contro i migliori club d'Europa. Sono arrivati nuovi giocatori, purtroppo ne partirà qualcuno della scorsa stagione, ma stiamo costruendo una squadra per andare in Eurolega. Stiamo seguendo un giocatore importante e, per dirvela con una battuta di Djordjevic: 'Beh, se arriva anche questo qui, allora vuol dire che dobbiamo vincere per forza'."

Serie A Awudu Abass lascia Brescia: accordo triennale con la Virtus Bologna DA 6 ORE

Milano strapaga i giocatori e li brucia

Zanetti ha approfittato anche per lanciare una frecciata all'Olimpia Milano, riaccendendo la grande rivalità riemersa negli scorsi mesi grazie agli ottimi risultati raccolti dalla Virtus in campionato.

"Milano? Se noi diciamo che ci piace un giocatore, il giorno dopo arriva l'Olimpia, pronta a strapagarlo. Ma è una rincorsa continua a cui non ci sottoponiamo. Anche l'anno scorso Milano ha speso tanto, ma l'abbiamo battuta".

Presentato Awudu Abass: "Questa Virtus ha un grande progetto"

È stata anche l'occasione per presentare Awudu Abass, l'ultimo tassello inserito nel roster a disposizione di Sasha Djordjevic dopo due anni di grande crescita a Brescia.

"Sono felice ed emozionato: quando mi è arrivata la chiamata da una società come questa e da un allenatore come Djordjevic, non ho avuto bisogno di riflettere molto. La Virtus è cresciuta tantissimo in questi anni: vedo i progressi, vedo la squadra costruita quest'anno, vedo il progetto di arrivare in Eurolega. I propositi sono ottimi. Milano? Non sono qui per polemizzare, e non sono qui per rimpiazzare i minuti che non ho avuto all'Olimpia. Sono qui per altri motivi. Guardo al futuro, voglio migliorare e diventare sempre più forte per questa squadra".

Play Icon WATCH Awudu Abass è l'MVP del derby! 19 punti sono record stagionale 00:01:24

Eurolega Il Panathinaikos chiede di lasciare l'Eurolega: spot libero per la Virtus Bologna? 11/06/2020 A 16:53