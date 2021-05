Basket

Basket Champions, highlights: Burgos-Pinar Karsiyaka 64-59

La Final Eight di Nizhny Novgorod in Russia è del San Pablo Burgos che batte 64-59 il Pinar Karsiyaka e bissa la Champions vinta nel 2020! Per gli spagnoli ci sono 14 punti di Renfroe e 15 del brasiliano Vitor Benite che viene eletto MVP della kermesse.

